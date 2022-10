Lauda-Königshofen. Die „FabrikGalerie“ der Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co.KG öffnet nach einer langen, durch die Corona-Pandemie bedingten Pause wieder ihre Türen und feiert am 12. Oktober um 17 Uhr den Neustart mit einer Ausstellung aus der Reihe „Art After Work“. Gezeigt werden die Werke der Künstlerin Ute Haecker, die unter dem Titel „Fläche, Farbe, Raum“ filigrane Holz-Arbeiten zusammengestellt hat, welche den Betrachter einladen, sich Zeit zu nehmen mit eingeübten Sehgewohnheiten zu brechen.

Haeckers gesägte Zeichnungen erschaffen optische Illusionen und ermöglichen es dem Auge, in dreidimensionale Räume einzutauchen und die Welt dahinter zu entdecken: „Ganz im Augenblick zu sein, unmittelbar zu empfinden, das ermöglicht uns die Kunst. Diese Augenblicke, diese neuen Räume möchte ich durch meine Arbeiten mit dem Betrachter teilen.“ Es sind mehrdimensionale Wandobjekte, die Ute Haecker in ihrem Atelier erschafft. Sie nutzt Stahl oder Holz als Arbeitsmaterialien, bearbeitet sie mit der Säge oder dem Laserschneider und bemalt sie schließlich mit Wachstempera. So komponiert sie Bildräume, die imaginär und real zugleich sind. Es entstehen Wechselspiele zwischen Materialität und Immaterialität, Durchlässigkeit und Abgrenzung, Außenraum und Innenraum.

„Planet XXXVIII“ lautet der Titel dieses Kunstwerks. © Ute Haecker

„Bewegt sich der Betrachter auf das Bildobjekt zu, macht er seine eigenen Erfahrungen von Irritation, Imagination und Verwandlung“, sagt sie über die Wirkungsweise ihrer Arbeiten. Bis heute fordert sich die Künstlerin immer wieder heraus, diese Imaginationsräume zu zeigen, den Betrachter einzuladen, genau hinzuschauen, um dieses Vor und Zurück, das Hin und Her von Wirklichkeit und Illusion selbst zu erfahren. Inspiration für die scheinbar im Raum schwebenden Strukturen findet sie in der Natur, zum Beispiel in der Mikrobiologie oder der Formenwelt des ozeanischen Mikrokosmos.

Ute Haecker, geboren 1949 in Vellberg, entwickelte früh ihre Liebe zum Zeichnen und Malen. Sie studierte Malerei und Kunstgeschichte an der Kunsthochschule Karlsruhe und wechselte nach dem ersten Staatsexamen zum Studium der Freien Malerei an die Hochschule der Künste Berlin.

Ihre Werke wurden seit ihrem Debüt im Jahr 1991 in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen in ganz Deutschland und auch der Schweiz ausgestellt. Ihrer Wahlheimat Berlin ist sie bis heute treu geblieben. Für ihre Ausstellung in der „FabrikGalerie“ reist die Künstlerin – zumindest für kurze Zeit – ganz in die Nähe ihrer alten Heimat zurück.

Die Ausstellungseröffnung am 12. Oktober ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich, allerdings nur nach vorheriger Anmeldung.