Fit für den Start in die neue Saison

Lauda. Zur Eröffnung der Tennissaison veranstaltete der TC RW Lauda für seine Mitglieder ein Mixed-Turnier auf der Anlage im Teilungstal. 380 Arbeitsstunden wurden geleistet, um die sieben Plätze, das Clubheim und die Außenanlage in eine vorbildliche Verfassung zu bringen.

Davon überzeugten sich die 25 Teilnehmer am ersten sportlichen Event der Freiluftsaison. Zwei Spielrunden mit einer nicht erwarteten Regenpause wurden gespielt und ein jeder zeigte, wie er über den Winter gekommen waren. Die Freude am Spiel mit der gelben Filzkugel hatte niemand verloren.

Zum gemütlichen Beisammensein waren alle guter Stimmung und freuten sich auf die neue Saison und die anstehenden Medenspiele.

Acht Teams am Start

In insgesamt acht Mannschaften starten Sportler des Vereins in den Spielen des Badischen Tennisverbandes. Die Junioren U 12 spielen in einer Vierer-Mannschaft. Die Damen 1 starten in der 2. Bezirksklasse, ebenso die Damen 40 in TSG mit Unterbalbach und Tauberbischofsheim. Die Herren 1 spielen in TSG mit Grünsfeld in der 2. Beziksliga und die Herren 2 in TSG mit Grünsfeld in der 2. Bezirksklasse. Bei den Senioren starten die Herren 30 in TSG mit Grünsfeld in der 2. Bezirksklasse. Die Herren 55 in TSG mit Beckstein spielen ebenfalls in der 2. Bezirksklasse und die Aufsteiger Herren 65 in TSG mit Unterbalbach und Gerlachsheim müssen zeigen, ob sie in der 1, Bezirksliga bestehen können.

Die Medenrunde startet am Wochenende, dann heißt es wieder Spiel, Satz und Sieg für den Gewinner. dido