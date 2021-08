Königshofen. Martin Frank feierte sein 30-jähriges Betriebsjubiläum bei der Firma Möbel-Schmitt. Als Hauptverantwortlicher in der hauseigenen Schreinerei ist er in all den Jahren für das Möbelhaus unverzichtbar geworden. Zu seiner 30-jährigen Betriebszugehörigkeit gratulierten ihm die Geschäftsführer Sebastian sowie Andreas Schmitt und sprachen ihm ihren Dank für seinen tadellosen Einsatz in den vielen Jahren für die Firma aus. Bild: Möbel Schmitt

