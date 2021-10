Film aus den 1950er Jahren begeisterte

Lauda. Die erstmalige „Kombi-Lösung“ kam gut an: Mit der Konzentration auf eine Veranstaltung brachte der Heimat- und Kulturverein (HKV) Lauda zwei sonst getrennte Termine nach langer Pause geschickt unter einen Hut.

„In der Pandemie war es nur sehr eingeschränkt möglich, den Verein ‚werbewirksam’ nach außen darzustellen“, bedauerte einerseits der Vorsitzende Werner Hellinger, der gleichzeitig dazu aufrief, jetzt wieder verstärkt die Ziele in der Öffentlichkeit zu artikulieren. Der Blick gehe ab sofort nach vorne, hieß es; für eine Art Aufbruch und Rückkehr in die Normalität sorgte nun die Kombination aus Mitgliederversammlung und verkürztem Fränkischen Abend des Heimat- und Kulturvereines Lauda, wozu sich rund 60 Besucher im Saal der historischen Pfarrscheune eingefunden hatten. Innerhalb der gut zweieinhalb Stunden spannte sich dabei der Bogen von einzelnen Berichten über diverse Erinnerungen bis hin zu einem Film aus den 1950er Jahren.

Nach der Begrüßung durch den HKV-Vorsitzenden und der Totenehrung freute sich Werner Hellinger über die in etwa gehaltene Mitgliederzahl, die er nach aktuellem Stand auf genau 248 bezifferte. In seinem Tätigkeitsbericht, den Hellinger für den verhinderten Schriftführer Rolf Lehmann vortrug, wies er noch einmal darauf hin, dass viele Vorhaben wie der Frühlingsmarkt oder der Ausflug nach Volkach zunichte gemacht worden seien, doch einiges habe man dennoch auf die Beine gestellt.

Er rief zum Beispiel die Fahrt zu den Röttinger Festspielen in das Gedächtnis zurück, einen Fixpunkt, den man weiter ins Auge fasse.

Neben dem Gang über den Stadtfriedhof und der Führung durch die Marienkirche, was auf großes Interesse in der Bevölkerung gestoßen sei (wir berichteten), habe man auch den lange trockengelegten Kiliansbrunnen wiederbelebt – dank einer großzügigen Spende von Dr. Gerhard Wobser, so der Vorsitzende.

Aber auch der Verein selbst habe in verschiedener Hinsicht finanzielle Unterstützung geleistet, wusste Werner Hellinger, der auf jeweils 800 Euro für die Orgel in der St.-Jakobus-Kirche und für die Instandsetzung der Uhr an der Friedenskirche aufmerksam machte. Je 500 Euro seien außerdem in die Reparatur eines Bildstockes und an die Taubertäler Hilfsgemeinschaft nach dem Erdbeben in Haiti geflossen.

Danach wandte er sich dem Austausch mit Bürgermeister Dr. Lukas Braun zu. Bei dessen Besuch im Vereinsheim Stapfe-Heiner-Haus habe man auch beim Abstecher zum Gartenhaus den dort dringenden Handlungsbedarf zwecks Erhalts zur Sprache gebracht.

Nach einem Schwenk zu den Vorstandssitzungen gehörte das Mikrofon erst einmal dem Schatzmeister Hubert Segeritz, der logischerweise weniger Kontobewegungen bilanzierte, das vorhandene Guthaben aber als unabdingbar benannte hinsichtlich eventueller Ausgaben für das vereinseigene Domizil.

Keinerlei Beanstandungen erkannte Kassenprüfer Michael Funke auch namens seines Kollegen Bernd Pätzold, so dass die beantragte Entlastung des Vorstands auf einhellige Zustimmung stieß.

In seiner Vorschau auf die geplanten Aktivitäten im nächsten Jahr streifte Werner Hellinger erst noch einmal den möglichen Beitrag mit der Präsentation des Heimatmuseums zum Tag des offenen Denkmals, bevor er vor allem auf die Mitgliederversammlung im März abhob, stünden hier doch Wahlen auf der Tagesordnung. Nach der Bekanntgabe der zahlreichen Gewinner zu den durchaus fordernden Bilderrätseln mit dem Thema „Kennst du deine Heimat?“ in den beiden zuletzt erschienenen Zeitschriften „Die Brücke“ nahm der Vorsitzende die Schriftenreihe dahingehend ins Blickfeld, dass er einen lesenswerten Beitrag darin herausstellte.

Aus ihrem eigentlich erst nur für das private Umfeld aufgelegten Buch mit dem Titel „Erinnerungen an meine Kindheit und Jugendzeit“ habe Anni Schleicher dem HKV ein Kapitel zum Abdruck überlassen, was der Verein mit einem Blumengebinde honorierte. Die Autorin nutzte die Gelegenheit, mit kleinen Schilderungen auf ihre Intention einzugehen.

Im abgespeckten Fränkischen Abend zog ein 1956 gedrehter Film die Zuschauer in seinen Bann. Beauftragt vonseiten des Gesangvereines Frohsinn erwies sich das Zeitdokument „Bei uns Zuhause - Mit der Kamera kreuz und quer durch unseren Ort“ als ein liebenswerter Streifzug durch Lauda, noch ergänzt per leicht rauschender Hörprobe.

Abschließend zeigte sich Werner Hellinger zuversichtlich, dass die 20. Ausgabe der „Brücke“ mit dem Leitartikel über die Post in Lauda noch zum Ende des Jahres zur Verteilung gelange. Zudem warb er noch für den 2022er-Kalender mit Bildern von Alt-Lauda. Aufgelegt werde der Wandschmuck in den Größen DIN A4 und A3, jeweils im Querformat.