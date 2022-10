Feuerwehrleute probten den Ernstfall

Eine gemeinsame Großübung veranstalteten am Samstag die Abteilungen Oberbalbach, Unterbalbach, Deubach und Königshofen der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) an der Schule im Taubertal in Unterbalbach.

Lauda-Königshofen. Zu folgendem Notfall- und Einsatz-Szenario wurden am Vormittag die vier Abteilungen alarmiert: Gegen 10 Uhr erfolgte die Meldung einer starken Rauchentwicklung in dem Schulgebäude, verursacht durch einen Brand, der im Technikraum bei Wartungsarbeiten an der Heizungsanlage ausgebrochen war. Neben der Brandbekämpfung galt es, mehrere Personen aus dem Gebäude zu retten, denen eine rechtzeitige Flucht nicht mehr gelungen war. Einige Personen waren auf das Dach geflüchtet, so dass sie von dort in Sicherheit gebracht werden mussten.

55 Einsatzkräfte vor Ort

Darüber hinaus teilte Hausmeister Andreas Benchert den Einsatzkräften mit, dass sich eine weitere Personengruppe in einem der Küchenbereiche befände. Dort hatte sich beim Kochen nach Ausbruch einer Panik aufgrund des dichten Qualms im Schulgebäude zusätzlich Fett entzündet, so dass es im Bereich dieses zweiten Brandherdes ebenfalls zu einer starken Rauchentwicklung kam. Spontan eingebaut wurde eine SOS-Notfallmeldung eines Atemschutzgeräteträgers, der ebenfalls gerettet werden musste.

Insgesamt waren aus den vier FFW-Abteilungen rund 55 Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen vor Ort, zudem auch Lauda-Königshofens Feuerwehr-Stadtkommandant Christian Schulz sowie Stellvertreter und Einsatzleiter Fabian Walter.

Darunter waren zahlreiche Atemschutzträger, die mit entsprechenden Gerätschaften ausgerüstet in dem stark verqualmten Schulgebäude sowohl die Löschmaßnahmen bei den Brandbekämpfungen als auch die Rettung der noch darin befindlichen Personen durchführten.

Einhergehend unterstützt wurden die Einsatzkräfte der FFW-Abteilungen Unterbalbach, Oberbalbach und Königshofen durch den Tragkraftspritzenanhänger (TSA) der Abteilung Deubach, der Ende Juni bei einem Festakt offiziell eingeweiht wurde. Bei der jetzigen Großübung kam er zur zusätzlichen Förderung von Löschwasser zum Einsatz, das über zwei insgesamt mehrere Hundert Meter lange Schlauchleitungen aus dem Balbach unterhalb der Sporthalle zur Schule im Taubertal gepumpt wurde.

Zum einen fand im Anschluss eine gemeinsame Begehung des Schulgebäudes und Besichtigung der Räumlichkeiten statt. Zum zweiten wurden diese bei einer Einsatznachbesprechung in der Balbachhalle vor einem gemeinsamen Mittagessen für alle beteiligten Kräfte anhand eines Übersichtsplans erläutert. „Wesentliche Ziele der Großübung waren, sowohl die Zusammenarbeit der Abteilungswehren angrenzender Stadtteile zu fördern und zu stärken als auch die Gebäudekenntnisse sowie die Kommunikation und den Informationsfluss aller Beteiligten zu verfestigen“, unterstrichen die Organisatoren und Übungsbeobachter der Abteilung Unterbalbach, Michael Schwenkert, Thomas Bieber und Alexander Freitag. „Wir sind sehr froh über Euer ehrenamtliches Engagement und Eure Einsatzbereitschaft im Notfall“, dankte Unterbalbachs Ortsvorsteher Jürgen Segeritz im Namen der Bürgerschaft den FFW-Kräften.

Anspruchsvolles Objekt

„Die Schule im Taubertal mit rund 100 Schülern und 25 Lehrkräften stellt aufgrund ihrer Größe und Bauweise sowie der Belegung mit geistig und körperlich beeinträchtigten Kindern ein sehr anspruchsvolles Objekt dar. Deshalb sind die in regelmäßigen Abständen stattfindenden Übungen der FFW Lauda-Königshofen an diesem Objekt unverzichtbar und essenziell“, erklärte Christian Schulz. Alles in allem zeigte sich der Wehrkommandant der Stadt Lauda-Königshofen mit dem Verlauf der Großübung zufrieden. „Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte haben ihre Aufgaben zielgerichtet und erfolgreich abgearbeitet. Schnell und sicher wurden Menschen gerettet und die Brandbekämpfung sowie der Aufbau einer Wasserversorgung von der Tauber durchgeführt“, resümierte er.

„Selbstverständlich sind der Übungsleitung in einigen Bereichen auch Verbesserungspotentiale aufgefallen, welche in den nächsten Wochen aufgearbeitet werden. Deshalb finden Übungen in solchem Ausmaß statt, um eventuelle Defizite zu erkennen und gezielt abzustellen. Nur so sind eine stetige Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Feuerwehr sichergestellt sowie ein erfolgreicher Einsatz im Ernstfall garantiert“, betonte Schulz.

„Die unzähligen verwendeten Schläuche und Atemschutzgeräte werden durch unseren Gerätewart Marko Dittmann mit einem nicht unerheblichen zeitlichen und Ressourcen bindenden Aufwand in die jeweiligen zentralen Werkstätten nach Tauberbischofsheim oder Wertheim gebracht. Dort werden die Geräte entsprechend aufbereitet und geprüft“, berichtete der Stadtkommandant abschließend.