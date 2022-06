Feuerwehranhänger nun offiziell in Dienst genommen

Deubach. Freudigen Anlass zum Feiern gab es am Samstag für die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Abteilung Deubach und für die Bürger im kleinsten Ortsteil der Stadt Lauda-Königshofen. Bei einem Festakt wurde ein neuer Feuerwehranhänger eingeweiht.

Eigentlich ist der „neue“ Tragkraftspritzenanhänger (TSA) der Deubacher Feuerwehrabteilung nicht mehr gänzlich frisch, da er bereits vor fast zwei Jahren geliefert wurde, allerdings konnte die offizielle Einweihung und Indienststellung aufgrund der Coronakrise erst jetzt nachgeholt werden. „Endlich ist es soweit“, betonte in seiner Begrüßung Tobias Spinner. Der bisherige Feuerwehranhänger aus dem Jahr 1964 habe inzwischen rund 58 Jahre lang für Übungen und Einsätze gute Dienste geleistet. Jedoch sei er nun verbraucht, so der Abteilungskommandant.

„Deubach ist zwar eine nur kleine, aber eine wichtige und – wie ich aus Feuerwehrkreisen gehört habe – besonders verlässliche Abteilung“, lobte Bürgermeister Dr. Lukas Braun. „Sie wird hauptsächlich zur Wasserförderung eingesetzt, daher war der Wunsch groß, wieder einen Anhänger zu bekommen, da man mit diesem besser an die Wasserentnahmestellen in unwegsamem Gelände gelangen kann“. Das gesamte Investitionsvolumen für das Grundgestell der Marke Humbauer und für den Aufbau durch die Albert Ziegler in Rendsburg bezifferte der Bürgermeister mit rund 35 000 Euro. Die für eine neunköpfige Gruppe ausgelegte feuerwehrtechnische Beladung sei weitgehend von dem alten, in die Jahre gekommenen Anhänger übernommen worden wie etwa die Tragkraftspritze zur Wasserentnahme, die 2015 für die Deubacher Abteilungswehr erworben wurde.

Gleichsam neu beschafft wurden der Wassersauger, ein Stromerzeuger und entsprechende Strahler. Zusätzlich ist eine vierteilige Steckleiter verlastet. Darüber hinaus zählen unter anderem mehrere B- und C- Schläuche zur Ausrüstung.

Mit einem kleinen Gedicht über die Feuerwehr würdigte Anita Spinner die festliche Einweihung des neuen Gefährts. „ Mit diesem Hänger ist die Abteilung flexibel und schlagkräftig“, attestierte die Deubacher Gemeinderätin. „Der Gemeinderat steht hinter der Feuerwehr. Eine gute und zeitgemäße Ausstattung erhält die Einsatzstärke und ist eine Anerkennung für den ehrenamtlichen Einsatz der FFW-Kräfte“, unterstrich Anita Spinner.

„Es war sicher eine harte Nuss zu knacken, bis dieses Ergebnis erzielt wurde, wie es jetzt vor uns steht“, meinte Peter Renner. „Der Zivilschutz trägt eine große Rolle und oft zählt bei Noteinsätzen jede Sekunde“. Zugleich dankte der Ortsvorsteher Gemeinderat und allen an der Umsetzung beteiligten Akteuren für die Beschaffung.

Nach den Grußworten erfolgte die Segnung des Neuanhängers durch Pfarrer Stefan Märkl. Vor dem Festakt fand in der St.-Antonius-Kirche ein Gottesdienst statt, der ebenfalls von Märkl zelebriert wurde.