Feuerwehr Tauberbischofsheim löschte zwei Brände am Höhberg

Tauberbischofsheim. Gleich zwei Mal brannte es am Montagabend in Tauberbischofsheim. Nach Angaben der Polizei wurde zunächst gegen 21.30 Uhr ein Feuer im Wald im Bereich Höhberg gemeldet. Dort brannte eine Fläche von etwa vier auf vier Metern. Das Feuer ging vermutlich von einem Reisighaufen aus und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Einige Minuten später wurde mitgeteilt, dass es auf einem weiteren, nahe gelegenen Waldstück ebenfalls zu einem Brand kam. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte eine Fläche von etwa 50 auf 50 Metern. Dieser Brand ging vermutlich von einer Feuerstelle aus.

Die Ermittlungen dauern an. Während der Löscharbeiten halfen zahlreiche Landwirte bei der Wasserversorgung.

