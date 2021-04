Festhalten an Bahnunterführung

Lauda-Königshofen. In einer Sitzung von Vertretern der CDU im Stadtverband und der Fraktion tauschten sich die kommunalpolitischen Vertreter digital über aktuelle Themen der Stadt aus. Auch die Vertreter für die Nominierung der Bundestagskandidatin oder des Bundestagskandidaten hat man kürzlich gewählt, heißt es in einer Pressemitteilung der CDU. Die Nominierung wurde aus Pandemiegründen vom Landesverband geschoben und wird eventuell als Briefwahl stattfinden, so Stadtverbandsvorsitzender Egbert Wöppel. Positiv sah man, dass sich nun auch der Ortsverband der FDP klar zur Bahnunterführung Nord bekannt hat. Die Bahnunterführung Nord sei ein wichtiges Infrastrukturprojekt für die Stadt, unterstrich Unternehmer und Bürgermeisterstellvertreter Norbert Groß. An ihn würden viele Wünsche aus dem Mittelstand und der Bevölkerung herangetragen, dass die Maßnahme komme, ergänzte auch Fraktionsvize Dominik Martin.

Möglichkeit zur Ersthilfe

Im letzten Jahr hatte die CDU-Fraktion im Gemeinderat der Stadt Lauda-Königshofen den Antrag gestellt, in allen Stadtteilen Defibrillatoren aufzustellen. Fraktionsvorsitzender Marco Hess begründete damals auch den Antrag im Gremium, dass man flächendeckend solche Geräte vorhalten sollte, damit überall zumindest eine Möglichkeit zur Ersthilfe auch im Falle eines späteren Eintreffens eines Rettungswagens vorhanden ist.

Gerade im Weinort Beckstein habe man schon erlebt, dass ein Rettungswagen zu spät komme. Dies dürfte sich aus Sicht der Fraktion nicht wiederholen. Man freue sich, dass sich die Bürgerstiftung sehr stark engagiert. In Kürze würden die Geräte übergeben. „Das ist ein toller Erfolg“, so Tina Hemmrich, die auch beruflich viel Berührungspunkte mit den Themen hat. cdu