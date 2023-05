Fehler nicht zu kaschieren

Es wird noch gut fünf Jahre dauern, bis der erste Windstrom von der Nordsee über den gut 700 Kilometer langen „SuedLink“ in Baden-Württemberg ankommt. Die Macher von Transnet BW und Tennet sprühen aber gerade so vor Energie, dieses 10-Milliarden-Euro-Projekt zu realisieren. Das Engagement der beiden Unternehmen verschleiert freilich, dass die große Politik in all den Jahren auf diesem Gebiet geschludert und im wahrsten Sinne des Wortes auf der Leitung gestanden hat.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die zuständigen Stellen in Berlin haben es versäumt, rechtzeitig die Weichen zu stellen, nachdem frühzeitig der Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen war. Wären die Prioritäten bei den Ministerien Umwelt und Wirtschaft schon vor Jahren mit Weitblick anders gesetzt worden, hätten die gegenwärtigen Energieprobleme vermieden werden können – kosten- und mengenmäßig.

Lob zu zollen

Trotz großem Einsatz wird es TransnetBW und Tennet nicht gelingen, das politische Versagen auch nur halbwegs zu kaschieren. Dennoch muss den Netzbetreibern ein großes Lob für deren Tun gezollt werden, das jederzeit nicht nur transparent ist, sondern bei dem auch Bürgerbeteiligung ganz groß geschrieben wird.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Genehmigungsphase für „SuedLink“ Baustart für Strom-Autobahn jetzt zum Greifen nah Mehr erfahren Kommunikation Richtige Lobesworte im Job finden Mehr erfahren

Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die zeitlichen Pläne in den kommenden Jahren nicht aus irgendwelchen unvorhergesehenen Gründen zeitlich über den Haufen geworfen werden und der „Saft“ aus dem Norden hier im Südwesten Wohlstand und Versorgungssicherheit weiterhin gewährleistet.