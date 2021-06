Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Auf dem Weg zurück zu mehr Normalität - FC Würzburger Kickers und FSV Hollenbach bestreiten in Unterbalbach erstmals seit langem ein Spiel vor Zuschauern / Signal an Nachwuchs- und Amateurkicker FC Würzburger Kickers gegen FSV Hollenbach: „Wieder bolzen und zusammen Spaß haben“

Hurra, der Ball rollt wieder an der Basis – sogar vor Zuschauern. Was in Unterbalbach geklappt hat, sollte nun in allen Vereinen wieder funktionieren. Ganz wichtig: Für Amateur- und Jugendkicker ist es eine motivationsfördernde Perspektive.