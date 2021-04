Familienwald in der Tauberaue

Lauda-Königshofen. Die Stadt wird einen Hochzeits- und Familienwald errichten. Darauf einigten sich die Mitglieder des Gemeinderats bei ihrer Sitzung am Montag in der Stadthalle in Lauda. Bei zwei Gegenstimmen passierte der Antrag der CDU das Gremium.

Schon mehrfach hatten die Kommunalpolitiker sich mit dem Thema befasst. Und immer wieder wurden die Kosten für den Pflegeaufwand angemahnt, die mit dem Hochzeitswald verbunden seien. Auf die machte die FBL erneut aufmerksam. Herbert Bieber stellte fest, dass die Pflege für das Areal unentgeltlich geleistet werden müsse.

Gepflanzt werden sollen Laubbäume, die nach Aussage von Hubert Knötgen von der Stadtverwaltung in der Anschaffung günstiger und weniger pflegeintensiv seien. Die Idee, Obstbäume zu setzen, wurde verworfen. Auch der ursprünglich bei Heckfeld vorgesehene Standort kam nicht zum Zug. Bei einer Bepflanzung mit 70 bis 80 Bäumen im Jahr sei das dortige Areal schnell zu klein.

Entschieden hat man sich schließlich für einen Hochzeits- und Familienauenwald auf der Tauberwiese in Königshofen im Gewann „Biege“. Ausschlaggebend waren die zentrale Lage und der touristische Aspekt neben dem Radweg Richtung Unterbalbach. An Kosten für die Bepflanzung mit Laubbäumen rechnet Knötgen rund 400 Euro. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald würde das Anliegen finanziell unterstützen. Somit sei eine kostenneutrale Finanzierung möglich. Für die Pflege sollen die bisherigen Pächter gefragt werden, ob sie diese Aufgabe kostenfrei übernehmen. Zudem habe man einen interessierten Landwirt.

Als „schönes Signal“ und „wichtig für die Umwelt“ bezeichnete Marco Hess von der CDU diesen Hochzeitswald. Die Tauberaue mache aus touristischem Blick Sinn. Froh sei er, dass die Kosten über Spenden gedeckt werden könnten.

Siegfried Neumann (SPD/FB) will bei dem Thema, nach dem Weggang von Doreen Wenz, die Experten in Sachen Natur, besser eingebunden wissen. „Engagierte Leute sollte man nicht übergehen.“ Dem entgegnete Bürgermeister Dr. Lukas Braun, man sei bereits mit Michael Salomon und Theodor Schad in Kontakt. dib

