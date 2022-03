Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Krieg in der Ukraine - "Der schlimmste Tag unseres Lebens begann mit russischen Bomben", sagt Anna Nedzelska Familie aus Nikolaev in der Südukraine ist nach Lauda geflohen

Zuflucht vor dem Krieg in der Ukraine hat eine fünfköpfige Gruppe aus Nikolaev in Lauda gefunden. Kurz nachdem die ersten Bomben gefallen waren, haben sie sich auf den Weg vom Schwarzen Meer an die Tauber gemacht.