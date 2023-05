Ein kritischer Blick – ist die Meldung echt oder ein Fake? Chefredakteur Fabian Greulich will mit seinem Vortrag die Schüler der drei neunten Klassen am Martin-Schleyer-Gymnasium in Lauda dafür sensibilisieren, kritisch mit Nachrichten und Meldungen umzugehen, wenn die Quelle fragwürdig oder nicht bekannt ist.

© Heike Barowski