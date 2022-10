Fahrzeug für die Schwestern

Lauda-Königshofen. Ein Fahrzeug für ihren Dienst in der Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen haben die St. Anna Schwestern in Gerlachsheim geschenkt bekommen. Als Krankenschwestern sind sie in Lauda bei der Sozialstation St. Kilian und im Johann-Bernhard-Mayer Altenheim tätig. Auf dem Weg zur Arbeit, aber auch zu den Gottesdiensten in der Seelsorgeeinheit sind sie täglich unterwegs.

Bernhard Hirt aus Schillingstadt, der schon die St. Anna Schwestern in Angeltürn mit geleasten Fahrzeugen unterstützt hat, hat nun auch den Gerlachsheimer Schwestern einen geleasten Skoda Fabia gespendet. Zusammen mit dem Ehepaar Bartosch, den Schwestern und Mitarbeitern des Autohauses Bartosch war er bei der Übergabe in Bad Mergentheim und freute sich mit den Schwestern.

Regionaloberin Sr. Stella und Pfarrer Ralph Walterspacher dankten Bernhard Hirt für seine große Verbundenheit mit den Schwestern, die er mit dieser Spende zum Ausdruck gebracht hat. Er sah sie nicht nur als Zeichen seiner Dankbarkeit und Wertschätzung, sondern auch als Zeichen im Rahmen der Kirchenentwicklung, durch die bald beide Seelsorgeeinheiten miteinander verbunden sein werden. se