Fahrradfahrer wurde verletzt

Lauda-Königshofen. Ein Radfahrer wurde am Donnerstagabend in Königshofen verletzt, nachdem eine Frau die Fahrzeugtür unachtsam öffnete. Gegen 18.15 Uhr parkte ein Autofahrer seinen KIA am Fahrbahnrand der Sachsenflurer Straße. Die 37-Jährige Beifahrerin öffnete daraufhin ihre Autotür und übersah den von hinten herannahenden 22-jährigen Radler.

Der Zweiradfahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen die geöffnete Tür. Dadurch kam der Mann zu Fall.

Durch den Sturz wurde der 22-Jährige leicht verletzt und wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.