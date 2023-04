Fahrradfahrer fuhr Elfjährigen bei Lauda an und flüchtete

Lauda. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht Zeugen eines Unfalls, bei dem ein unbekannter Fahrradfahrer am Dienstagabend bei Lauda-Königshofen mit einem Elfjährigen zusammenstieß. Der Junge lief mit seinem Hund gegen 20.20 Uhr auf dem gemeinsamem Fuß- und Radweg zwischen Lauda und Distelhausen. Als er kurz stehen blieb, kollidierte ein ebenfalls auf dem Weg in Richtung Distelhausen fahrender Radfahrer mit dem Elfjährigen. Beide kamen zu Fall.

Der Radfahrer stand auf, nahm sein Rad und fuhr in Richtung Distelhausen davon. Das Kind wurde leicht verletzt und begab sich nach Hause. Eine Fahndung nach dem Unbekannten verlief erfolglos. Er wird als etwa 35 bis 55 Jahre alt, dünn, mit kurzem braunen Vollbart beschrieben und trug kurze, schwarze Radkleidung sowie einen mehrfarbigen Fahrradhelm. Er soll mit einem Rennrad unterwegs gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810, entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1