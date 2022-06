Fabian Bayer ist neuer Stellvertreter von Marco Hess

Lauda-Königshofen. Nachdem die Corona-Pandemie in den letzten beiden Jahren auch den Termin für eine Jahreshauptversammlung bei der Jungen Union (JU) Lauda-Königshofen erschwerte, konnte man nun endlich wieder zu einem Mitgliedertreffen in größerer Runde zusammenkommen. Der mittlerweile 120 Mitglieder zählende größte politische Verband im Stadtgebiet war dennoch seit der letzten Hauptversammlung Ende 2019 nicht untätig. Zahlreiche Politprominenz konnte ins Stadtgebiet gelockt werden-

Die seit 2014 stattfindende Reihe „Zukunftsdialog“ konnte 2021 ebenfalls wieder mit der Justizministerin Marion Gentges MdL fortgesetzt werden. Ebenfalls Ende 2021 kam die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach MdL zu einem digitalpolitischen Gespräch. Und auch in diesem Frühjahr kamen mit den beiden Landtagsabgeordneten Tim Bückner und Thomas Blenke bereits Parlamentarier aus Stuttgart ins Stadtgebiet.

Schied nach 15 Jahren aus dem © JU LK

Neben den Besuchen von Vertretern aus Parlament und Regierung schaffte es die JU aber auch ihre Themen weiter voranzubringen. Dazu zählt etwa ein Hochzeits- und Familienwald, die Umsetzung einer Jugendbeteiligung durch die Stadt, für welche die JU 2019 Unterschriften sammelte oder auch der weitere Ausbau von WLAN-Hotspots in den Stadtteilen sowie attraktive Jugendräume.

„Trotz Pandemie stand die Arbeit der Jungen Union nicht still, und wir sorgten durch zahlreiche Vertreter aus der Regierung auch dafür, die Interessen unserer Heimat in den Fokus der Politik zu rücken“, so Stadtverbandsvorsitzender Marco Hess. Er dankte allen, die sich weiterhin mit großem Engagement für die Interessen der jungen Generation einsetzen. Nach dem Kassenbericht von Schatzmeister Dominik Martin, der durchweg positive Zahlen beinhaltete, konnte die Entlastung des gesamten Vorstands erfolgen.

Bei den Neuwahlen wurde Marco Hess erneut als Stadtverbandsvorsitzender einstimmig wiedergewählt. Ihm zur Seite steht künftig Fabian Bayer aus Oberlauda als neuer Stellvertreter. Schatzmeister bleibt Dominik Martin, ebenso fungiert der Oberbalbacher André Henning weiter als Presse- und Medienreferent. Carolin Ernst wurde ebenso im Amt als Schriftführerin wiedergewählt. Als Beisitzer komplettieren Aaron Bergmann, Marc Radlmair, Manuel Döring, David Stolz, Enrico Ebert und Philipp Hahn den Vorstand.

Als Kassenprüfer fungiert weiterhin Hartmut Schäffner. Während den Wahlgängen sprachen auch der JU-Kreisvorsitzende Sören Döffinger sowie stellvertretend für den CDU-Stadtverband Hartmut Schäffner ihren Dank an den JU-Vorstand aus. Gerade die gute Interessensvertretung und Verankerung in der Kommunalpolitik sei sehr wichtig. „Wer sich in Lauda-Königshofen als junger Mensch politisch engagieren will, hat mit der JU eine starke Mannschaft“, zollte Döffinger ein Lob.

Am Ende der Hauptversammlung würdigte der Vorsitzende Marco Hess noch seinem scheidenden Stellvertreter Frank Schönhöfer, der die Altersgrenze von 35 Jahren überschritten hat und demnach nicht erneut für den Vorstand kandidieren konnte. Schönhöfer gehörte 15 Jahre dem Vorstand an, zuletzt als Stellvertretender Vorsitzender.

Hess überreichte ihm ein Präsent für sein Engagement, verbunden mit dem Hinweis, dass Frank sich künftig als Stadtrat weiterhin für die Heimat einsetzen wird. Mit insgesamt fünf Vertetern aus den Reihen der JU sei die Fraktion im Gemeinderat zudem so gut wie noch nie mit den Köpfen der jungen Generation verstärkt worden, so Hess abschließend. ju