Fabi-Preis in Lauda: Jury vergibt ersten Platz an Jonas Rauch

Lauda-Königshofen. Die mit einem Geldpreis verbundene Auszeichnung wird jährlich an besonders erfolgreiche Absolventen der dualen Ausbildung vergeben. In der Vergangenheit wurden die jeweiligen Preisträger im Rahmen der Fabi-Mitgliederversammlung geehrt. Da diese im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste, wurden die letztjährigen Preisträger nun in einer kleinen Feierstunde für ihre besonderen Leistungen geehrt.

Bei der Auswahl der Preisträger spielen gemäß den Fabi-Statuten neben hervorragenden Leistungen bei den Prüfungen und in der Berufsschule vor allem auch ein Empfehlungsschreiben der Ausbildungsunternehmen und das ehrenamtliche Engagement der Auszubildenden eine wichtige Rolle. Das Auswahlverfahren zur Preisvergabe war besonders schwierig, da die Leistungen der einzelnen Auszubildenden sehr nahe beieinanderlagen. Dennoch musste die Jury eine Auswahl treffen.

So wurden schließlich zwei dritte Preise vergeben: zum einen an Natalie Fischer (Ansmann AG) für ihre Ausbildung zur Industriekauffrau und zum anderen an Marco Haber (König & Meyer GmbH) für seine Ausbildung zum Feinwerkmechaniker. Den zweiten Preis erhielt Luis Eichelbrönner (Ersa GmbH), der eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik abgeschlossen hat. Jonas Rauch absolvierte seine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme bei adaptronic Prüftechnik GmbH und wurde für seine hervorragenden Leistungen mit dem ersten Preis geehrt.

„Ich freue mich, dass Sie den Weg in eine duale Ausbildung gewagt und diese erfolgreich abgeschlossen haben. Nicht nur durch Corona erleben wir tiefgreifende Veränderungen. Auch der ökologische Wandel, die Digitalisierung und die demografische Entwicklung führen zu einer Transformation der Wirtschaft. Wenn man bedenkt, dass die Entwicklung der heutigen benzinbetriebenen Motoren fast 250 Jahre gedauert hat und die Einführung der elektrobetriebenen Fahrzeuge in 25 Jahren abgeschlossen sein soll, kann man sich vorstellen, vor welchen Aufgaben und Herausforderungen wir heute stehen. Deshalb ist es umso wichtiger, mit einer Berufsausbildung eine ausgezeichnete Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft zu schaffen“, meint Fabi-Vorstand Wolfgang Reiner in seiner Laudatio.

Die duale Ausbildung in Deutschland ist einzigartig und bietet jungen Menschen die Möglichkeit, neben den Lehrinhalten in der Berufsschule praxisnah den Beruf im Betrieb zu erlernen. Von Beginn an ist man ein Teil des Ganzen und lernt je nach Ausbildungsberuf technische oder wirtschaftliche Abläufe im Unternehmen und reale Arbeitssituationen kennen. So können Auszubildende bereits während der Ausbildung wertvolle Erfahrungen sammeln – sei es im Umgang mit Kunden, Kollegen oder Geschäftspartnern. Durch das praxisorientierte Lernen wird auf diese Weise die berufliche Handlungskompetenz vermittelt.

Dies alles sind Punkte, die für eine Ausbildung sprechen. Doch trotz allem zeigt die bundesweite Tendenz, dass viele Lehrstellen offenbleiben. Im September 2021 lag der Anteil offener Ausbildungsplätze gemäß einer statistischen Umfrage bundesweit bei 39 Prozent. Besonders betroffen sind das Baugewerbe und kleinere Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten. Zwar wurden in den vergangenen Monaten sicherlich einige Stellen durch Nachvermittlung noch besetzt, dennoch zeigt diese Zahl eines sehr deutlich: Aus Sicht der Betriebe bremst vor allem der Mangel an passenden Bewerbungen die Erholung am Ausbildungsmarkt von der Covid 19-Krise. „Um unsere Region weiter wirtschaftlich attraktiv zu halten, brauchen wir Fachkräfte wie Sie und hoffen, dass Ihr Erfolg andere anspornt, selbst eine Ausbildung zu beginnen. Hauptaugenmerk liegt nicht mehr ausschließlich auf den Schulnoten, sondern auf dem Menschen selbst. Bitte werben Sie deshalb in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis für eine Ausbildung“. Diese Bitte richtete Thomas Mühleck, CFO bei Kurtz ersa, im Anschluss an die Laudatio an die Geehrten.

Den Glückwünschen schloss sich auch der Fabi-Geschäftsführer Gunther Ehrhardt an. Gemeinsam mit dem gesamten Fabi-Vorstand gratulierte er den Preisträgern und Wolfgang Reiner überreichte die Urkunden und Geldpreise.

