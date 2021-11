Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Corona - Krise hat zum Zusammenschluss zweier Veranstaltungsagenturen in der Region geführt und für mehr Digitalisierung in der Branche gesorgt Eventagentur aus Königshofen: Lage in der Branche weiter angespannt

Die Eventbranche hat schwer unter der Corona-Krise zu leiden. Noch immer drückt die unsichere Lage aufs Gemüt – auch bei der Königshöfer Eventagentur „Wirkung“.