Sicher wird MdL Wolfgang Reinhart wohlwollend das Antwortschreiben von Marc Radlmair auf meinen Leserbrief vom 9. März zur Kenntnis genommen haben. Ich hoffe, dass dieser nicht gar selbst die Feder geführt hat.

Als Medienbeauftragter des CDU-Stadtverbandes Lauda-Königshofen hat Herr Radlmair durchaus die Legitimation, meinen „frechen“ Worten entgegenzutreten.

Er möge mir verzeihen, dass ich meine SPD-Mitgliedschaft nicht erwähnt habe.

Mit meinen Zeilen habe ich allerdings meine private Meinung zum Ausdruck gebracht. Was Wolfgang Reinhart betrifft, passt aber tatsächlich kein Blatt Papier zwischen mich und „meine“ SPD-Vereinsmitglieder.

So nebenbei hat Herr Radlmair mit seinem „Vorwurf“ sogar Werbung für unseren Ortsverein gemacht. Boxberg gehört vielleicht dank seiner Unterstützung zu den Kommunen unseres Wahlkreises, die einen Stimmenzuwachs für die SPD verzeichnen konnten. Selbst erfolgversprechende Gespräche über neue Mitgliedschaften durfte ich bereits führen.

Ein bisschen Genugtuung verspüre ich zugegebenermaßen ob der reservierten Haltung der neugewählten CDU-Landtagsmitglieder, auf das „Angebot“ von Wolfgang Reinhart, das Amt des Fraktionsvorsitzenden wieder zu übernehmen. Offensichtlich werden die Ungereimtheiten der Delegiertenwahl in Reinharts Hoheitsbereich überregional sehr viel kritischer betrachtet als im Main-Tauber-Kreis selbst. Bezeichnend auch, dass Herr Radlmair bei seiner harschen Kritik an meiner Person darauf nicht eingegangen ist.

Ein paar Worte noch zu einem Sachthema. Man mag mich als unverbesserlichen Optimisten betrachten, jedoch in Sachen Fleischerbeschulung in Bad Mergentheim glimmt tief in mir noch ein Fünkchen Hoffnung. Neben der anhängigen Petition ist eine Regierungsbeteiligung der SPD derzeit noch nicht ganz ausgeschlossen. Ein SPD-geführtes Kultusministerium könnte ich mir hier durchaus als Befürworter hierfür vorstellen.

Zuletzt ein Wort zur Besorgnis Herrn Radlmairs um meinen gesundheitlichen Zustand. Der von ihm befürchteten Rage, auch bekannt als Raserei oder Wut, war ich beim Schreiben des kritisierten Leserbriefes nicht verfallen. Mein Motto lautet stets: „Wäge deine Worte“. Gebe Gott, dass mir dies immer gelingt.