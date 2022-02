Lauda-Königshofen. Eine unbekannte Person entsorgte nach Angaben der Polizei Anfang dieser Woche illegal ihren Müll in Lauda. Zwischen Montag und Dienstag wurden so zwei Eternitplatten (Bild) auf einem Grundstück in der Oberlaudaer Straße, an der Einmündung zur Becksteiner Straße, abgestellt. Bild: Polizei

