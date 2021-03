Keine Präsenzgottesdienste an den Kar- und Ostertagen? Die Kirchen hätten sich mit der Bitte der Politik schwer getan. Alternative und kreative Angebote gibt es zusätzlich.

Lauda-Königshofen/Main-Tauber-Kreis. Abstandsregel, Hygienekonzepte, kein Gemeindegesang: in den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden wurde viel dafür getan, die Religionsfreiheit in Einklang mit den Corona-Richtlinien zu bringen. Gebet und Glaubensausübung sollten im Gotteshaus auch unter Pandemiebedingungen möglich sein.

Präsenzgottesdienste an den Kar- und Ostertagen können stattfinden – wenn die Inzidenzwerte stimmen. Zudem es gibt vielfältige virtuelle Angebote für die evangelischen und katholischen Christen. © Diana Seufert

Die Verwirrung um Präsenzgottesdienste an den Kar- und Ostertagen, dem Hochfest der Christen, war daher groß, nachdem die Ministerpräsidentenrunde eine „Osterruhe“ ausgerufen und die Kirchen gebeten hatte, auf Präsenzgottesdienste zu verzichten. Grund sind die steigenden Infektionszahlen mit dem Corona-Virus. Am Mittwoch hatte dann Bundeskanzlerin Angela Merkel diesen Vorschlag wieder zurückgenommen und sich bei den Bürgern entschuldigt.

Der Freiburger Erzbischof Stefan Burger schrieb am Donnerstag in einem Brief an die Kirchengemeinden: „Ministerpräsident Kretschmann ist seitens der Landesregierung auf die Kirchen und Religionsgemeinschaften zugegangen und hat seine Überzeugung wiederholt, dass er den Kirchen zutraut, auch in der kommenden Zeit in bewährter und damit verantwortungsvoller Weise den bisher eingeschlagenen Weg im Blick auf die Feier der Gottesdienste weiterzugehen.“

Pfarrer Ralph Walterspacher ist erleichtert. „Die Gottesdienste können nach heutigem Stand wie geplant stattfinden“, sagt er, der zusammen mit Stefan Märkl die Seelsorgeeinheit Lauda-Königshofen leitet. Von Gründonnerstag bis Ostermontag sollen in jedem Stadtteil die Katholiken die Möglichkeit haben, das höchste Fest der Christen mitzufeiern.

Kein Live-Angebot bisher

Ein „Umschwenken“ von Präsenzgottesdienst auf eine virtuelle Vari-ante wäre in der Seelsorgeeinheit gar nicht so einfach möglich. „Wir hatten bisher keine Live-Gottesdienste gestreamt“, sagt der Geistliche. Das Angebot im Internet mit Kurzandachten, Predigten oder Videos, für Menschen, die nicht in die Kirche kommen können oder wollen, sei als Ergänzung gedacht. Das will man auch beibehalten. Walterspacher verweist auf die Kreuzweg-Ausstellung in der Pfarrkirche St. Jakobus in Lauda und den Versöhnungsweg mit geistlichen Impulsen. Für die Kinder wurde mit der Stadtrallye-App „Actionbound“ eine Schnitzeljagd durch Lauda kreiert, in der die Kar- und Osterzeit spielerisch und familiengerecht aufbereitet wurde.

„Es gibt einen Hunger nach Eucharistie und der Feier des Glaubens, nicht nur nach Bundesliga und Mallorca-Urlaub“, sagt der katholische Dekan Gerhard Hauk aus Tauberbischofsheim spitz. Ihn hätten bereits kurz nach Bekanntwerden der Beschlüsse etliche Mails erreicht, deren Absender sich für die Durchführung von Präsenzgottesdiensten ausgesprochen hätten. Verständnis für eine unbegründete Absage habe er nicht. „Wann immer es nötig ist, hat sich die Kirche kooperativ und flexibel gezeigt.“

Mit allen abstimmen

Obwohl jede Seelsorgeeinheit für sich selbst entscheide und teilweise schon Online-Angebote ermögliche, werde er sich mit allen Verantwortlichen abstimmen, betont Hauk. „Die Menschen gehen eigenverantwortlich mit der Situation um und die Kirchen haben gute Hygienekonzepte entwickelt.“ Dankbar sei er für den Einsatz der Gemeindeteams vor Ort und die Einstellung der Gottesdienstbesucher, sich an die Vorgabe zu halten.

Unerlässlich ist für den Dekan, dass künftig alle an einem Strang ziehen, zumal „die Corona-Müdigkeit zunimmt“. Umso wichtiger ist in seinen Augen eine Abstimmung. Eine Garantie für Gottesdienste gibt es aus seiner Sicht nicht. „Sollten die Infektionszahlen weiter so steigen, muss man auch an weitere Schritte denken.“

Pfarrer Damian Samulski von der Seelsorgeeinheit Großrinderfeld-Werbach hatte bereits kurz nach Bekanntwerden des Beschlusses der Ministerpräsidenten alle Gottesdienste in seiner Verantwortung abgesagt. „Nun können sie doch stattfinden“, ist der Seelsorger zufrieden über diese Entscheidung, zumal im Rahmen der Hygienevorschriften vieles für einen sicheren Kirchenbesuch unternommen worden sei. Und auch er verweist auf die Live-Übertragung ins Internet, mit der man bereits gute Erfahrung gesammelt hat.

Verzicht im Dekanat Wertheim

Klar ist die Entscheidung im evangelischen Dekanat Wertheim: „Die Lage ist besorgniserregend. Wir werden auf Präsenzgottesdienste verzichten“, bittet Dekanin Wibke Klomp alle Gemeinden, sich daran zu halten. Denn die Landeskirche Baden hat eine eindeutige Regelung: Liegt die 7-Tage-Inzidenz an zwei aufeinanderfolgenden Tagen über 200, werden Präsenzgottesdienste ausgesetzt. Im Kreis sei das der Fall – und Klomp geht nicht davon aus, dass die Zahlen rasch sinken werden.

„Die Gemeinden haben ein umfangreiches Alternativprogramm erarbeitet. Wir sind gut aufgestellt“, freut sich die Dekanin über die Kreativität vor Ort. Digitale Gottesdienste werden schon seit längerem durchgeführt. Gut kommen bei den Menschen auch Zoom-Gottesdienste an, weil sie eine Interaktion erlauben und man somit Brot und Wein auch zuhause teilen kann. Auf der Internetseite des Dekanats gebe es zudem Materialien für Familien und Kinder.

Angenommen wird auch eine ganz besondere Form der Glaubensvermittlung: das Hausabendmahl. Nach Anmeldung kommt ein Pfarrer nach Hause für ein „Abendmahl auf der Terrasse oder am offenen Fenster“, so Klomp – alles Corona-konform.

Die Dekanin hält solche Angebote für wichtig, um dem Hochfest Ostern gerecht zu werden. Und auch auf feierliche Kirchenmusik muss nicht verzichtet werden. Statt „ob und wie gefeiert wird, soll lieber auf die Inhalte geschaut werden“, findet sie. „Gott begleitet uns durch die Finsternis zum Licht: das ist die Kraft und die Botschaft des Osterfestes.“ Dass die Kanzlerin die Bürger um Verzeihung gebeten hat, ist für Wibke Klomp ein starkes Zeichen: „Kirche lebt von Vergebung und Versöhnung.“

Vor Ort prüfen und ausloten

Die aktuelle Situation stellt auch Renate Meixner vom evangelischen Dekanat Weikersheim vor eine große Herausforderung. Sie geht nicht davon aus, dass alle Präsenzgottesdienste abgesagt werden müssen. „Die Kirchengemeinden prüfen vor Ort, was verantwortlich und möglich ist“, erklärt sie.

Trotzdem hat die Dekanin ein Auge auf die Inzidenz-Werte. Bei der evangelischen Landeskirche in Württemberg liegt die Grenze zur Absage von Gottesdiensten bei einer Inzidenz von 300. Sie würde aber lieber schon bei 250 einen Strich ziehen. Deshalb werde man in den nächsten Tagen ausloten und prüfen, was möglich sei. Vor allem in den kleinen Gotteshäusern kann sie sich eine Präsenz nicht vorstellen.

Mit Online-Gottesdiensten oder Zusatzangeboten, wie Predigten zum Nachlesen oder Audio-Formaten zum Nachhören, hat man schon seit Weihnachten Erfahrungen gesammelt. „Manche Gemeinden machen regelmäßig digitale Gottesdienste oder stellen ihre Andachten auf youtube zur Verfügung“, weiß die Dekanin.

Zu Ostern soll es weitere Angebote geben: „Wir werden Hostien austeilen, damit die Menschen zu Hause feiern können.“ Zudem soll es Anregungen für einen Ostergottesdienst daheim geben. „Wir gehen verantwortlich mit dem Thema um, aber nicht panisch“, betont die Dekanin.

Die Dekane machen deutlich, dass sich die Gläubigen aber selbst entscheiden müssen, welche der möglichen Feierformen ihnen zum gegenwärtigen Zeitpunkt am besten entsprechen. Und sie sind sicher: „Die Menschen gehen mit dieser Verantwortung nicht leichtsinnig um.“