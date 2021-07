Es darf wieder ausgiebig gelacht werden

Lauda-Königshofen. Es ist soweit: Nach Corona-bedingter Pause geht die „Klein-Kunst-Bühne“ im Weinhof Ruthardt in Lauda am 30. und 31. Juli wieder mit Open-Air-Kabarettveranstaltungen an den Start. Am Freitag, 30. Juli, gastiert Comedian Johannes Flöck mit seinem neuen Programm „Entschleunigung, aber Zack Zack!“. Am Samstag, 31. Juli, klärt Kabarettist Philipp Weber auf über „KI - Künstliche Idioten“. Einlass ist jeweils um 18.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr.

Blitzgescheit, mit viel Humor und Körpereinsatz hält Johannes Flöck den (Eulen-)Spiegel auf der Bühne in die Höhe. Selbsterkenntnis und Fremdschämen sind garantiert, wenn er sich dieses Mal der viel geforderten „Entschleunigung“ annimmt. Wie Flöck beobachtet, kommen heute ,,die meisten unter uns vor lauter Yoga doch gar nicht mehr zum Entspannen.“ Deshalb gilt es, noch mehr auf die Tube zu drücken, wenn endlich Ruhe einkehren soll. Der Comedian hat die ultimativen Tipps dafür.

Johannes Flöck tritt am 30. Juli in Lauda auf. © Robert Recker

Philipp Weber gilt mit seinen fundierten Seitenblicken auf Konsum und Zeitgeist als einer der Top-„Finger-in-die-Wunden-Leger“ in der Republik. Jetzt hat er den Hype um die „Künstliche Intelligenz“ (KI) auf dem Kicker. Es soll ja endlich alles gut werden, wenn Computer, Smartphones und Kühlschränke bald selbst denken können. Der Mensch wird frei von Alltagsmühen und hat Zeit für Sinnvolles. Philipp Weber jedoch findet zielsicher die Haken und Ösen bei der Sache und sorgt dafür, dass die Zuhörer nicht nur schlucken müssen, sondern auch herzhaft lachen können. Wie immer steht ein Abend mit großem Lern- und Spaßpotenzial in Aussicht.

Die Veranstaltungen der „Klein-Kunst-Bühne“ im Weinhof Ruthardt finden im Freien statt. Bühne und Zuschauertische sind gegen Regen geschützt. Einlass ist an den Abenden jeweils um 18.30 Uhr, Vorstellungsbeginn um 19.30 Uhr. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes ist das Platzangebot bis auf Weiteres begrenzt, damit die vorgeschriebenen Abstände zwischen den Zuschauern eingehalten werden können.

Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf im Weinhaus Ruthardt, Josef-Schmitt-Straße 15, 97922 Lauda-Königshofen, Telefon 09343/1401 oder, per E-Mail an info@weinhaus-ruthardt.de. Infos im Internet: www.klein-kunst-bühne.de.