Erstkommunion wurde gefeiert

Oberlauda. Fünf Kinder feierten in der St. Martin Kirche in Oberlauda ihre Erstkommunion. Einige Kinder mussten wegen der Corona Pandemie über ein Jahr auf dieses Fest warten. Umso schöner war es für sie dann, als endlich der Tag gekommen war. Aufgrund der aktuellen Situation durften sie auch nur gemeinsam mit den engsten Familienangehörigen dieses Fest feiern. Der Gottesdienst wurde von Pfarrer Märkl sehr familiär gestaltet und von der Familien-Band Waldecker abwechslungsreich umrahmt. Dieses besondere Ereignis wird bestimmt für alle Kinder in schöner Erinnerung bleiben. Bild: Bamberger

