Erstkommunion in Lauda

Lauda. 13 Kinder aus Lauda feierten das Fest ihrer ersten heiligen Kommunion in der Stadtkirche St. Jakobus. Der Gottesdienst wurde von Pfarrer Märkel zelebriert und von der KjG Band „Lichtblick“ feierlich begleitet.

Gemeinsam mit den Kindern gestalteten sie durch viele Lieder mit einstudierten Bewegungen einen lebendigen Gottesdienst, der Familie und Freunde berührte.

Die Kinder wurden in den letzten Wochen intensiv auf diesen besonderen Tag vorbereitet. Das Seelsorgeteam rund um Patricia Merkel begleitete die Kinder von Beginn an und stimmte sie auf diesen Tag ein. Ein herzlicher Dank gilt all denjenigen, die diesen Tag besonders machten. Bild: Benedikt Bruder