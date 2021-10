Ernstes Thema mit virtuoser musikalischer Darbietung ergänzt

Lauda-Königshofen. Die Hoffnung stirbt zuletzt – so etwa lautete das(unausgesprochene) Motto über dem Vortrag von Suzana Lipovac, ihres Zeichens Gründerin und Leiterin der Hilfsorganisation „KinderBerg International“, die im Rahmen eines im Rathaussaal abgehaltenen Benefizkonzerts des Vereins „Hilfe für Kinder in Not“ über ihre nun bald 20-jährige Tätigkeit in Afghanistan berichtete. In ihrem Bericht mischten sich Genugtuung über Erreichtes und Bitterkeit über das Versagen der alten Machthaber, Befürchtungen und auch ein Rest Hoffnung, dass einige Projekte von „KinderBerg“ auch unter der alt-neuen Herrschaft der Taliban noch weitergehen können und damit dem geschundenen Land und seiner Bevölkerung kleine Stützpunkte praktischer Humanität erhalten bleiben.

Der Vortrag von Suzana Lipovac schloss sich an ein Benefizkonzert der Mannheimer Pianistin Asli Kilic, die wie bereits vor zwei Jahren einer Einladung des Laudaer Vereins gefolgt war und sich aus gegebenen Anlass als großartige Interpretin auf dem Feld der Romantik und des Impressionismus präsentierte.

Nach einigen einleitenden Gruß- und Dankesworten von Gastgeberin Barbara Kerschkowsky ließ es sich auch Bürgermeister Dr. Lukas Braun nicht nehmen, das nun dreißigjährige Engagement von „Hilfe für Kinder in Not“ zu würdigen, der auch am Ort selbst den gegenseitigen Respekt und die freundschaftliche Begegnung zwischen unterschiedlichen Kulturen und Religionen gefördert habe. So sei beispielsweise das jährliche „Multi-Kulti-Fest“ mittlerweile zu einer allseits geschätzten Einrichtung geworden.

Als Hauptrednerin des Abends im Rathaussaal gab Suzana Lipovac, gebürtige Stuttgarterin aus einer Familie bosnischer Kroaten und für ihr internationales humanitäres Engagement bereits mehrfach ausgezeichnet(unter anderem 2011 mit dem Bundesverdienstkreuz) einen überaus lebendigen und fesselnden Bericht über ihre alte Wirkungsstätte, die in diesem Sommer durch den praktisch über Nacht erfolgten Zusammenbruch der Regierungsmacht und den erzwungenen Abzug der ausländischen Truppen wieder in den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit gerückt ist.

Die Abfolge der dramatischen Ereignisse, die im August dieses Jahres in wenigen Wochen, ja Tage zum Zusammenbruch der Regierungsarmee und fast widerstandslosen Machtübernahme der Taliban geführt hatte, wurden sehr anschaulich nachgezeichnet. Die verbreitete Korruption des gesamten Regierungsapparats, die lange Zeit viel zu optimistischen Lageeinschätzungen auf Seiten der Verbündeten, die Infiltration und schließlich Inbesitznahme der ländlichen Gebiete durch die Taliban ließen das ganze westliche Konzept des „nation building“ wie ein Kartenhaus zusammenbrechen.

Zu den wenigen positiven Aspekten dieser Entwicklung zählte Lipovac, dass der von vielen erwartete Bürgerkrieg mit den Aufständischen des IS bis jetzt ausgeblieben sei, was offensichtlich auf das Eingreifen des benachbarten Pakistan aufseiten der Taliban zurückzuführen sei. Etwas Hoffnung gebe auch, dass die Taliban die Organisation „KinderBerg“, die bis zum Abzug mit Einheiten der Bundeswehr kooperiert hätte, nicht als feindlich einstuften, sondern ihr ausdrücklich für ihren Einsatz gedankt hätten. Derzeit bestehe noch Aussicht, drei laufende Projekte, darunter ein Waisenhaus in Faizabad an Ort und Stelle weiter zu betreiben.

Sorge bereite ihr allerdings die verzweifelte ökonomische Lage Afghanistans, das völlig von Hilfslieferungen von außen abhängig sei, wo eine galoppierende Inflation herrsche und ein harter Winter bevorstehe. Inmitten dieser eher düsteren Aussichten gab es als Lichtblick wiederum einige tröstliche Anekdoten, in denen Suzana Lipovac von ihren Erfolgen berichtete, wenn sie sich mühsam genug das Vertrauen der Dorfältesten in dieser patriarchalischen Gesellschaft erwerben, etwa ein Neugeborenes retten konnte, das von den ortsansässigen Ärzten schon aufgegeben worden war...

Auch die Kunst, die Musik kann trösten, und in dieser Hinsicht war auch der Auftritt von Asli Kilic eine passende Ergänzung zu diesem doch recht ernsten Abend im Rathaussaal. Statt wie vor zwei Jahren am selben Ort mit Schumann wartete die Mannheimerin mit einer Reihe selbst moderierter Klavierstücke von Chopin bis Ravel auf, mehr als nur Kostproben ihres herausragenden Talents, in dem eine souveräne pianistische Technik im Dienste früh gereifter Musikalität und tief lotenden Einfühlungsvermögens steht.

Der Bogen spannte sich dabei von der Romantik in Form zweier später Nocturnes(op.62) von Frederic Chopin bis hin zu einem bekannten Beispiel des französischen Impressionismus, den „Jeux d’eau“ von Maurice Ravel als finalem Höhepunkt des kleinen aber feinen Gesprächskonzerts. Klarheit und Durchsichtigkeit des Klangbilds zählen nach eigener Aussage zu den zentralen Bestrebungen der Interpretin, deren grazile, leicht exotische Erscheinung die Kraft und Entschiedenheit ihres pianistischen Zugriffs kaum vermuten lässt.

Auch die zwei „Nachtstücke“ von Chopin waren in all ihrer dunkel-suggestiven Färbung brillant und präzise ausgearbeitet, keine verschwommenen Traumgebilde sondern vielmehr feierlich-strenge, tiefgründige Meditationen im Angesicht des nahen Todes.

Die folgenden „Deux poèmes“ von Alexander Skrabin(1872-1915), einem Chopin-Verehrer, der bereits an der Wegscheide zur Moderne stand, demonstrierten eindrucksvoll das breite, irisierende Klang-Farbenspektrum dieses innovativen, experimentierfreudigen Komponisten, der von einer(damals freilich unrealisierbaren) synästhetischen Verbindung von Licht und Ton träumte.

Hinreißend emotional wurde es dann in der 1905 entstandenen zweisätzigen „Sonate von der Straße“ von Leos Janacek(1854-1928), der darin dem jungen Opfer einer nationalistischen Studentendemonstration in Brünn ein musikalisches Denkmal setzte. Grüblerische Melancholie und „slawisches“ Pathos erzeugten dabei eine beklemmende, fast bedrohlich intensive Stimmung, mit der Asli Kilic ihre Zuhörer allerdings nicht in die Pause entlassen wollte.

Die „Wasserspiele“(„Jeux d’eau“) von Maurice Ravel setzten stattdessen den lichtfunkelnden Schlussakzent und zwar mit so zwingender Artistik und virtuoser Schwerelosigkeit, dass man sie als Hörer förmlich dicht vor Augen hatte – und am Ende noch um eine synästhetische Erfahrung reicher war. the