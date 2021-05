Erinnerung an Stifter der Friedhofskapelle

Beckstein. Dem Stifter der Friedhofskapelle in Beckstein, Professor Dr. Karl Theodor Rückert, wurde nach über 100 Jahren für sein Wirken in seiner Heimatgemeinde durch die Einweihung eines Erinnerungs-Gedenksteins gedankt. Auf einer angebrachten Bronze-Tafel sind die wichtigsten Daten seiner Lebensreise verewigt. Daher wurde in einer Andacht durch Pfarrer Ralph Walterspacher dem Stifter des dortigen Kulturdenkmals ein Meilenstein gesetzt und in einer Würdigung besonders gedankt. Die Feierstunde wurde umrahmt von der Winzerkapelle Beckstein.

Der Becksteiner Reimund Braun hat in privatem Engagement nun bereits das dritte Denkmal innerhalb eines Jahres zur Erinnerung an besondere Menschen der Heimatgemeinde Beckstein geschaffen. Zu dieser Feierstunde durfte Reimund Braun vor allem Bürgermeister Dr. Lukas Braun, Pfarrer Ralph Walterspacher, Ortsvorsteher Philipp Hahn sowie den Geschäftsführer der WG Beckstein, Michael Braun, begrüßen. Er ließ wissen, dass es sehr wichtig sei, diesen Heimatsöhnen aus Dankbarkeit ein Zeichen zu setzen. Was ihn dabei stets persönlich freue sei, dass er immer Menschen finde, die ihn bei seinen Vorhaben unterstützten, da er alles in privatem Engagement abwickele. Und diesmal sei aus Krensheimer Muschelkalk dieser Erinnerungsstein geschaffen worden.

Pfarrer Walterspacher erinnerte an den Theologen Professor Dr. Karl Theodor Rückert, den es nach seinem Staatsexamen und der Priesterweihe immer wieder in heimatliche Nähe gezogen habe. Als Gymnasialprofessor unterrichtete er Englisch und Französisch in Tauberbischofsheim und Freiburg, wo er an der Theologischen Fakultät promovierte. Reisen nach Palästina und Ägypten hätten seine biblische Geografie abgerundet. Er starb in Freiburg und hatte als letzten Wille der Universität Freiburg 33 000 Mark für die wissenschaftliche Ausbildung von Theologen und Philologen vermacht.

Bürgermeister Dr. Braun ist fest überzeugt, dass jeder Mensch durch sein persönliches Wirken mehr oder weniger Spuren für die nachfolgende Generation hinterlasse. Doch die Spuren von Rückert gingen weit über das übliche Maß hinaus. Der gebürtige Becksteiner sei als Theologe Erbauer der Friedhofskapelle und Mitbegründer der Winzergenossenschaft Beckstein gewesen. Dies beweise, dass sein Tatendrang stets von Großem geprägt gewesen sei. Der Dorfgemeinschaft sei er zeitlebens verbunden gewesen.

Als Pfarrer, Honorarprofessor, Bibelexeget, Autor sei er hervorragend vernetzt gewesen und habe sich gleichfalls erfolgreich für den Neubau der Dorfkirche in Beckstein eingesetzt, deren Fertigstellung er nicht mehr habe erleben dürfen. Der heimischen Weinwirtschaft in Beckstein sei er ebenfalls angetan gewesen. So fiel dem Bürgermeister das Bibelgleichnis vom „fleißigen Arbeiter im Weinberg“ ein, dem es als Mensch gelungen sei, seinen tiefverwurzelten Glauben in Einklang zu bringen.

Brauns persönliche Wertschätzung und Anerkennung galt Reimund Braun für sein unermüdliches Engagement, berühmte Heimatsöhne Becksteins damit in Erinnerung zu rufen. Nach Ehrenbürger Julius Eckert schuf er gleichfalls einen Gedenkstein zu Ehren des langjährigen Bürgermeisters Alfons Braun und nun den für Professor Dr. Karl Rückert. „Mit Sicherheit werden Sie, Herr Braun, bei der nachfolgenden Generation gleichfalls Spuren und ein gutes Vorbild hinterlassen“, so Brauns Schlussworte. wahe

