Erfolgreiche Gürtelprüfung

Lauda. Die Karatekas des ETSV Lauda nahmen am Dojo Budokan Göttingen, dem Landesstützpunkt für Selbstverteidigung Niedersachen, erfolgreich am Lehrgang teil. In zwei Einheiten wurden effektive und realistische Verteidigungen gegen Griffe, Schwinger und Fauststöße mit dem Partner geübt und vertieft. Im Anschluss an den interessanten Exkurs in die Selbstverteidigung legten die Braungurte, Trainer Sven Herdt und Tim Tolle mit Bravur ihre Gürtelprüfung zum 2. Kyu (2. Braungurt) unter der strengen Aufsicht des Dojoleiters Göttingen, Michael Lechte (7. Dan Karate / 4. Dan Ju-Jutsu), ab. Bild: Kemmer

