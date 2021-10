Erfolgreiche Arbeit gewürdigt

Königshofen. Da lange Zeit keine Präsenz-Veranstaltungen möglich waren, fand die Jugendversammlung des Turnverein Königshofen erst kürzlich statt. Sarah Endres hieß zahlreiche Jugendliche aus den Bereichen Turnen und TGW/SGW willkommen. Waltraud Grünewald, Thorsten Schäffner und Larissa Volkert gesellten sich ebenfalls zu den Jugendlichen.

Sarah Endres berichtete von den Schwierigkeiten der überfachlichen Jugendarbeit im Corona-Jahr 2020. Obwohl im Mai die erste Corona-Welle vorbei war, galten weiterhin die Kontakt-Regeln, sodass die Vatertagswanderung nicht stattfinden konnte. Auch die Muttertags-Bastelaktion, die normalerweise in den Übungsstunden durchgeführt wird, fiel dem Rotstift zum Opfer. Doch ganz wollte man diese Aktion nicht streichen, so wurden Bastelvorschläge online verschickt und auf die TV-Homepage gestellt. Dann schickten die Kinder Bilder von ihren kleinen Kunstwerken als Dankeschön an den TV-Jugendvorstand.

Als Ersatz für den sonst auf dem Sportplatz stattfindenden Spielenachmittag anlässlich der Königshöfer Messe wurde eine Spielstraße in der TV-Halle angeboten. Hierfür wurde extra ein Hygienekonzept für die fünf Stationen ausgearbeitet. Kinonachmittag und Jahresleistungsschau konnten nicht durchgeführt werden, weshalb 2020 auch keine Spende an eine soziale Einrichtung gemacht werden konnte.

„Doch auch Positives gibt es zu berichten“, so Sarah Endres. Beim Günter-Brandel-Förderpreis wurden die Aktionen 2020 als gut befunden und ein achter Platz erreicht.

Nach der Berichterstattung gab es noch einen Ausblick auf geplante Aktionen durch Josefina Klingert. „Auch ist es wichtig, neue Mitstreiter im Turnverein zu finden“, so Maike Gibbs. „Denn je mehr wir sind, desto vielseitiger sind die Ideen und können leichter umgesetzt werden.“

Im Anschluss bedankte sich Waltraud Grünewald bei allen für ihre Bereitschaft mitzuarbeiten. „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass so viele junge Menschen sich ehrenamtlich engagieren. Der Turnverein ist stolz auf euch, ihr seid ein tolles Aushängeschild für die Vereinsarbeit.“ Thorsten Schäffner bat die Jugend von ihrem Mitspracherecht Gebrauch zu machen, denn der TV-Vorstand freue sich über jede Anregung. Auch für die Fahnenträger fand er lobende Worte.

Ein Dankeschön ging auch an die Vorsitzende Waltraud Grünewald, da sie immer ein offenes Ohr für die Belange der Jugend habe. tv