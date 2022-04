Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In der Tauberstraße in Lauda - Tragfähigkeit des Untergrunds für die künftigen Fachmärkte wird hergestellt Erdbewegungen am Einkaufspark

Für den künftigen „Einkaufspark Tauberbrücke“ in der Tauberstraße in Lauda sind vorbereitende Erdbaumaßnahmen nötig. © Seufert