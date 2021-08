Enge Partnerschaft trotz der Pandemie ausgebaut

Lauda-Königshofen. Anlässlich der französischen Chanson-Sommernacht mit dem Quartett „Rouge Baiser“ war eine Delegation aus der französischen Partnerstadt Boissy-Saint-Léger zu Gast. An sich sind bei dieser seit Langem außerordentlich rege gelebten Städtepartnerschaft zwischen Lauda-Königshofen und Boissy gegenseitige und regelmäßige Besuche durch Delegationen nichts Ungewöhnliches, jedoch war es diesmal anders. Denn es war die erste Zusammenkunft, nachdem seit März 2020 aufgrund der Coronakrise alle Besuchsaktivitäten, Planungen und Projekte gestrichen werden mussten – bis auf eine deutsch-französische Online-Weinprobe in Kooperation des Partnerschaftskomitees der Stadt Lauda-Königshofen mit den Becksteiner Winzer.

Insofern war die Freude des Wiedersehens sowohl bei der französischen Delegation als auch bei den Mitgliedern des hiesigen Partnerschaftskomitees sehr groß – und ebenfalls bei der Komitee-Vorsitzenden Claudia Heidrich, die das „Rouge-Baiser“-Konzert maßgeblich mitorganisiert hatte.

Anlass für den Besuch der Delegation war das 20-jährige Bestehen der offiziellen Partnerschaft zwischen beiden Städten. Zudem war es die erste tatsächliche Begegnung zwischen Vertretern aus Boissy und dem im März neu gewählten Bürgermeister Dr. Lukas Braun. Der Delegation gehörten Claire Gassmann, Boissys delegierte Stadträtin für die Städtepartnerschaft, deren Ehemann Bernard sowie der Sänger und Gitarrist Jean Claude Blahat an.

Das Programm beinhaltete unter anderem Stadtbesichtigungen in Lauda und Bad Mergentheim sowie eine Führung im Kloster Bronnbach. Zum Abschluss gab es einen geselligen deutsch-französischen Biergartenabend in der Georgsmühle bei Oberbalbach.

„L’appetit vient en mangeant – Appetit kommt beim Essen“ zitierte Bürgermeister Dr. Lukas Braun ein bekanntes französisches Sprichwort. „Es waren die Emotionen, die gefehlt haben. Chansons spiegeln das Leben wider, mal geht es um die Härten des Lebens, mal um Schmerz und Abschied und dann wiederum um Leichtigkeit und die große Liebe.“ So sehe auch die enge Partnerschaft zwischen Boissy und Lauda-Königshofen aus. „Wir teilen den Wein und die Musik, aber ebenso die Trauer“, betonte Braun, der sich explizit für ein Solidaritätsschreiben zur Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz bedankte, bei dem auch Kräfte der Lauda-Königshofener Feuerwehr im Einsatz waren. „Ich wünsche, dass es nach dieser langwierigen Corona-Pandemie und auch nach dieser Naturkatastrophe bald wieder möglich sein wird, uns regelmäßig gegenseitig zu besuchen. Gleichsam, dass wieder die Unbeschwertheit in unser Leben zurückkehrt“, sagte der Bürgermeister mit Blick in die Zukunft.

„Wir kommen sehr gerne nach Lauda-Königshofen“, bekräftigte Claire Gassmann, die Grüße von Boissys Bürgermeister Régis Charbonnier, dem Gemeinderat sowie Michèle Bésigôt, Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins, überbrachte. „Wir hoffen ebenfalls, dass sich unsere Städtepartnerschaft bald wieder auch durch rege Besuchsaktivitäten lebhaft gestalten und erleben lässt“, unterstrich die Stadtratsdelegierte, die ein Gastgeschenk übergab.

Zum Ausklang gab Jean Claude Blahat einige Chansons des französischen Poeten und Sängers Georges Brassens zum Besten – zur Freude der Mitglieder des Partnerschaftskomitees nebst deren Vorsitzende Claudia Heidrich und Bürgermeister Braun sowie Claire und Bernard Gassmann. pdw