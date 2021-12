Engagiert für Ackerwildblumen und Natur

Vor 50 Jahren wurde der Vogel- und Naturschutzverein Lauda-Königshofen gegründet. Vorsitzender war damals Theodor Schad – und er ist es bis heute. Mit seiner Leidenschaft für Ackerwildblumen, Renaturierungen und Biotope begeisterte er auch Loki Schmidt.

Lauda-Königshofen. Mit gerade einmal 19 Jahren wurde Theo Schad Ende November 1971 bei der Gründerversammlung des Naturschutzvereins Lauda-Königshofen von rund 30 Mitstreitern zum Vorsitzenden gewählt. Zuvor hatte er bereits neun Jahre lang für die Winterfütterung in den Wäldern von Königshofen zusammen mit seiner Mutter und Alfons Hauck gesorgt. Zum ersten Einsatz des neu gegründeten Vereins trafen sich 14 Mitglieder, um entlang der Sailtheimerstraße und die im Umfeld liegenden Hohlwege von Müll und Abfall zu säubern. Nistkastenkontrollen mit Förster Wilfried Frank fanden alljährlich statt.

Von 1974 bis 1981 gab es sechs Vogel- und Tierausstellungen während der Königshöfer Messe, zuerst im Gesellenhaus und danach in der Tauber-Franken-Halle. Artenschutzmaßnahmen für die Waldohreule und Turmfalken waren die ersten großen Aktionen. Es folgten in Abstimmung mit den Fachbehörden die Renaturierungen von Feuchtzonen. Parallel dazu lief zusammen mit Alfons Hauck und der Ortsgruppe Lauda des Deutschen Bunds für Vogelschutz (DBV) unter Rudi Tack ein Antrag beim Regierungspräsidium Stuttgart auf Ausweisung des Naturschutzgebiets Mehlberg, das 1975 ausgewiesen und vom Verein gepflegt wurde.

Flächen retten

1979 werden von Mitgliedern des Vereins die „Galgenlöcher“ am Turmberg ausgegraben und zum Teil wieder errichtet. Jahre später wurden die Fichten- durch Eichenbalken ersetzt. Die Grünfläche im Umfeld wird nach wie vor einmal im Jahr von Mitgliedern gepflegt. 1980 beantragte der Verein den in einem Südhang liegenden Trockenhang Kaltenberg mit 13 Hektar wegen der großen Artenvielfalt an Flora und Fauna. Ziel war es, die Fläche als Naturschutzgebiet zu retten, weil dort der Kreuzenzian und mit ihm der Ameisenbläuling in großer Zahl vorkommt. Dieser Antrag führte 1982 zur Ausweisung des Naturschutzgebiets. Kurz danach wurde auch vom Verein das 23,5 Hektar große Naturschutzgebiet Hohenberg auf der Gemarkung Sachsenflur beantragt und per Verordnung 1987 ausgewiesen.

Der Verein arbeitete unermüdlich daran, wertvolle Biotopflächen auf der Gemarkung zu erfassen und systematisch in sein Eigentum zu bringen. Zwischenzeitlich hat man rund 20 Hektar eigene Flächen, die von den Mitgliedern naturschutzgerecht gepflegt werden. Erstmals finanzierte der Vogel- und Naturschutzverein Lauda-Königshofen 1984 ein Artenschutzprogramm mit 20 000 Mark.

Vermehrung auf zwei Hektar

Die weltweit bekannte Aktion „Rettet die Ackerwildblumen“ wurde ebenfalls 1984 ins Leben gerufen. Rudi Tack gab Theodor Schad damals eine Handvoll der seltenen Kornrade, die er von einem Brieffreund aus Polen bekommen hatte. Bei der anschließenden Vermehrung auf bis zu zwei Hektar große Feldern kamen noch weitere seltene Arten wie Echte Kamille, Kornblume, Rittersporn, Adonisröschen oder Frauenspiegel hinzu.

Die Vermehrung sollte so gut gelingen, dass erstmals im August 1986 im Gewann Hohenberg mit dem Mähdrescher ein rund 85 Ar großes Feld geerntet wurde. Bernd Krug berichtete darüber und machte die Aktion nicht nur in Deutschland bekannt. Briefe kamen von Kanada bis Australien. 450 Kilogramm betrug die Ernte damals. Die Nachfragen waren so groß, dass die Briefe nur noch in waschkorbgroßen Behältern beim Verein eingingen. Doch nicht nur Schreiben kamen an, sondern auch kleine und große Spenden aus ganz Deutschland. Die jährliche Produktion an Samen auf Ackergrundstücken war schon vor der Ernte verplant. Anfragen kamen aus der ganzen Welt.

Bei der Bewerbung um die „Kommunale Bürgeraktion“ des Landes Baden-Württemberg wurde der Vogel und Naturschutzverein Königshofen 1985 Hauptpreisträger und von Lothar Späth im Stuttgarter Neuen Schloss geehrt. Weitere Preise folgten. Von 1989 bis 1991 stand die Aktion „Rettet die Ackerwildblumen“ im Guinness Buch der Rekorde.

Spenden für Artenschutzprojekte

Die Spenden an den Verein und die Preisgelder wurden unmittelbar in Grundstückskäufe oder für andere Artenschutzprojekte eingesetzt. Dabei wurden bevorzugt in den Gewannen Blösberg, Kirchberg, Muckenwinkel, Wallschloe, Kaltenberg, Steckelberg, Roter Weg und Frauenberg sowie Neuberglein Flächen aufgekauft, auf denen seit Jahren der seltene Kreuzenzian wuchs.

Durch gezielte Pflegemaßnahmen konnte sich der Kreuzenzian so gut entwickeln, dass mit Blick auf die Gesamtbiotopflächen des Vereins, in Königshofen die größten Bestände des Kreuzenzians in Deutschland wachsen und der Schmetterling Maculinea rebeli genau auf diese Pflanze angewiesen ist.

Das Schulbiotop an der Grund- und Hauptschule in Königshofen wurde ab 1989 in Zusammenarbeit mit Lehrer Johann Müller neu angelegt und über Jahre mitgestaltet. Von 1987 bis 2015 betreute der Vogel- und Naturschutzverein Erwachsene und jugendliche Straftäter, die ehrenamtliche Arbeitsstunden ableisteten.

Bürgermeister Jürgen Ansel ehrte Theodor Schad 1990 zusammen mit zwei weiteren Bürgern mit der Bürgermedaille der Stadt Lauda-Königshofen. 1992 verabschiedete der Verein sein zweites Grunderwerbsprogramm für die wertvollen Biotope im Blösberg, Muckenwinkel und im Neuberglein in Höhe von 40 000 Mark. Außerdem wurde der ehemalige Schrottplatz im Steinbruch an der Sailtheimerstraße, in dem bis 1973 „Altautos“ ausgebrannt wurden, vom Verein erworben und renaturiert. Weitere Anschlussflächen wurden in Vereinsbesitz gebracht. Heute ist dieser Steinbruch und das Umfeld ein Naturdenkmal mit seltener Flora und Fauna.

Vor ein Problem gestellt sah sich der Vogel- und Naturschutzverein 1996, als die Stadt den Abriss des von ihm genutzten Gebäudes mitteilte. Letztlich fand sich eine Möglichkeit am Rathaus. Zusammen mit den Mitgliedern Martina Baier und Dieter Ilg kam man auf die Lösung, ein Gebäude auf die Garage zu stellen und die Freifläche auf der Nordseite des Rathauses zu überbauen. Im Juli 1997 wurde begonnen und nach über 3500 ehrenamtlichen Stunden von 36 Mitgliedern war das Vereinshaus im Mai 1999 fertig. Im Keller sind die Geräte untergebracht, zudem gibt es einen Sitzungsraum, das Vereinsarchiv, das Samenlager sowie die Trockenkammer für Samen. Im Nordgiebel wurde ein Nistkasten für Schleiereulen und Turmfalken eingebaut.

Naturdenkmale ausgewiesen

Durch die Mitarbeit des Vogel- und Naturschutzvereins Königshofens wurden im März 1992 in Lauda-Königshofen 34 flächenhafte Naturdenkmale ausgewiesen. Eines davon ist der gesamte Wallschloe-Graben, aber auch das große Gebiet in Vereinseigentum im Neuberglein. Zu den Aktivitäten gehörten auch die Neupflanzung von Bäumen, das Anbringen von Nist- und Brutkästen sowie die stetige Biotoppflege, die bis zur Umgestaltungsplanung im Jahr 2000 rund 600 Arbeitsstunden bedeutete.

Die seit 1984 laufende Aktion „Rettet die Ackerwildblumen“ bekam 2003 eine ganz besondere Wende. Die Stiftung Naturschutz Hamburg und die Stiftung Loki Schmidt machten 2003 die Kornrade zur „Blume des Jahres“. In der Beschreibung wurde damals von der ausgestorbenen Ackerpflanze Kornrade berichtet. Daraufhin schrieb Theodor Schad einen Brief an die Loki Schmidt Stiftung mit der Frage, mit welcher Kilogrammmenge an Samen der Verein die Stiftung unterstützen sollte. Es entstand ein reger Kontakt. „Loki“ Hannelore Schmidt kam für zwei Tage nach Königshofen und war begeistert von der Schönheit und Vielfalt der Biotope.

Die jährliche Pflege der Biotopflächen aber auch die Renaturierung der Feuchtgebiete beschäftigen die Vereinsmitglieder das ganze Jahr. Die Feuchtgebiete sind Dauerpflegefälle.

Aber auch die Trockenheit der letzten Jahre führen zu einem Artenschwund. So ist der gelb blühende Frauenschuh aber auch der Deutsche Enzian seit zwei Jahren komplett verschwunden. Nach Plänen von Theodor Schad entsteht 2006 ein großes Wildbienenhaus im Biotop Neubeglein mit vielen Kleinbiotopen im Umfeld wie Lehmfläche, Altholz und Sandhaufen auch für Wildbienen, Echsen und Schlangen.

Wildschweinschäden

In den Jahren 2006 beginnend bis 2017 werden die Wildschweinschäden in fast allen Biotopflächen immer größer. Selbst Verstänkerungen mit dem Mittel Hukinol helfen nur begrenzt. Immer wieder gehen beim Vogel- und Naturschutzverein Beschwerden ein, dass der Biber im Bereich der Umpfer und Tauber Obstbäume fällt. Hier gibt es nur den Rat, die Bäume mit starkem Zaundraht zu schützen, da das 1867 ausgestorbene Nager, unter strengstem Naturschutz steht.

Zusätzliche Eingriffe erfährt der Verein nahezu täglich durch die Rücksichtslosigkeit der „Freizeitsportler“.

Weil aufgrund der Corona-Pandemie keine Feier zum 50-jährigen Bestehen des Vogel- und Naturschutzvereins Königshofen möglich ist, sollen im kommenden Jahr kleinere Veranstaltungen stattfinden, die auf wichtige Stationen im Vereinsgeschehen hinweisen. vsv