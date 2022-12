Endlich wieder Dorfweihnacht gefeiert

Oberlauda. „Es hat etwas gefehlt in den letzten beiden Jahren und diese Lücke wurde jetzt wieder geschlossen“, sagte Fabian Bayer zu Beginn der Oberlaudaer Dorfweihnacht auf dem Platz zwischen Kirche und Rathaus.

Für die Pfarrgemeinde sprach Pastoralreferentin Mechthild Prause und verteilte kleine „Engel“, um die Besucher zum Nachdenken anzuregen. Begonnen hatte die Dorfweihnacht am Samstagabend im Schein von Lichterketten und an beheizten Stehtischen. Mit Punsch, Glühwein und heißen Würstchen trotzten viele Gäste der klirrenden Kälte.

Am Sonntag gaben dann die Jagdhornbläser Tina Hemmrich, Uli Stier und Wolfgang Mohr das Startsignal und in der Kirche konnte das traditionelle Weihnachtskonzert von Musikkapelle (Oberlauda und Messelhausen, Leitung Luk Murphy) und Kirchenchor Oberlauda (Leitung Gisela Dees) beginnen. Mitwirkende waren auch June Weber (Gesang), Ulrike Wolf (Orgel) und Antonia Koke (Querflöte). Durch das Programm führte Antonia Renk.

Die „Fanfare Jubiloso“ (Michael Geisler) war dann, mächtig und doch wieder getragen klingend, der optimale Einstieg in das Programm und machte ihrem Titel alle Ehre.

„Abide with me” (arr. Luk Murphy), piano beginnend, dann steigernd, ein vertontes Gebet mit einer bekannten Melodie gab einen positiven Vorgeschmack auf die nachfolgenden Beiträge. Die musikalische Reise ging mit „The Exodus Song“ (Ernest Gold/arr. Johan de Meij) weiter, einer Filmmelodie zum Auszug der Israeliten aus Ägypten. „Macht weit die Pforten in der Welt“ (Adolf Lohmann) war der erste Beitrag des Kirchenchores. Es sollten noch zwei weitere folgen, von Ulrike Wolf an der Orgel begleitet. „Nessaja“ aus Tabaluga (oder die Reise zur Vernunft, Peter Maffay/arr. Kurt Gäble) leitete zur nächsten Filmmelodie über. „Skyfall“ (Adele/arr. Roger Holmes) passt zwar als Agententhriller nur bedingt in die Adventszeit, aber die Musik hat es einfach in sich und die Solistin June Weber ließ die ursprüngliche Interpretin vergessen. Zu einem komplett anderen Filmgenre gehörte danach „Theme from Schindler’s List“ (John Williams/arr. Calvin Custer) mit dem Querflötensolo von Antonia Koke, von der Interpretation her jedoch einer der musikalischen Höhepunkte des Tages. Das eindringlich, fast schon bittend klingende „Jeder Mensch braucht einen Engel“ (Fritz Baltruweit) vom Kirchenchor passte im Anschluss daran wunderbar dazu. Nach „Out of Africa“ (John Barry) mit fast fühlbarem Sonnenaufgang in der Savanne wurde es dann doch noch so richtig weihnachtlich. Das „Ave Maria“ (Schubert) ermöglichte es June Weber, eine weitere Facette ihres gesanglichen Könnens zu zeigen. Mit „O Come All Ye Faithful“ (J. Reading) erklang das erste „richtige“ Weihnachtslied, gefolgt von „O Little Town of Bethlehem“ (P. Brooks). „Seht die gute Zeit ist nah“ (Friedrich Waltz) erinnerte der Kirchenchor, ehe die Musikkapellen mit „Oh du Fröhliche“ und „Es ist ein Ros’ entsprungen“ das Finale einläuteten. Maximilian Mohr überreichte Dirigent Luk Murphy ein kleines Geschenk, bevor beim Abschlusslied „Tochter Zion“alle mitsangen.

In der Zwischenzeit hatte sich der Kirchplatz gefüllt. Hier konnte man bei Waffeln, Gegrilltem, Punsch und Glühwein gesellig verweilen. Kaffee und Kuchen gab es bei der Frauengemeinschaft im Bürgersaal. Kindergarten und Grundschule hatten eigene Stände aufgebaut und verkauften selbst gefertigte Geschenke. Je später der Nachmittag, desto unruhiger waren die Kinder aus Kindergarten und Grundschule (Flötenensemble, Leitung Edgar Tempel), die den Nikolaus mit Weihnachtsliedern förmlich herbei sangen. Dieser hatte zwar auch Knecht Ruprecht dabei, aber in dessen Sack befanden sich „nur“ Geschenke, die er zum Lohn für vorgetragene Gedichte und Liedchen verteilte. Da waren strahlende Augen garantiert. Mit zunehmender Dunkelheit durfte dann wieder die Beleuchtung bestaunt werden und die im Vergleich zum Vortag etwas angenehmeren Temperaturen luden zum Verweilen und Plaudern an den Stehtischen ein – die entsprechende Zeit dazu hatte man sowieso mitgebracht.

Bleibt als Fazit: die 13. Ausgabe der Oberlaudaer Dorfweihnacht war wieder ein gelungener Höhepunkt im örtlichen Veranstaltungskalender und die mitwirkenden Vereine bewiesen dabei, dass sie organisationstechnisch, von kleineren Schwierigkeiten abgesehen, nichts verlernt hatten. erha