Ende einer aufregenden Saison bei der DLRG Königshofen

Königshofen. Für die DLRG Königshofen endete mit der Schließung des Freibades eine aufregende und ereignisreiche Saison 2021.

Anfangs wurde neben dem Terrassen Freibad in Lauda auch noch parallel die kommunale Corona- Teststation in der Königshöfer Tauber-Franken Halle betrieben. Insgesamt haben so weit über 30 DLRGler in den Sommermonaten regelmäßig in der Teststrecke und im Freibad mit der Bereitstellung des Wachdienstes das Bäderteam der Stadt Lauda-Königshofen aktiv unterstützt. Hierbei wurden im Freibad trotz des durchwachsenen Sommers fast eine Höchstzahl an Helferstunden geleistet.

Darüber hinaus führte die DLRG in diesem Sommer erstmalig zusätzlich Anfängerschwimmkurse im Freibad durch. Dies war erstmalig als Sonderprojekt nach Zustimmung des Gemeinderates möglich, damit insbesondere die Kleinen die Möglichkeit erhalten, schwimmen zu lernen. Da bereits seit Beginn der Corona-Pandemie ein sehr großer Rückstau bei der Schwimmausbildung entstanden ist, waren diese Kurse ein erster kleiner Schritt, den Rückstand wieder aufzuholen. Die DLRG’ler hoffen, dass mit der Öffnung des Hallenbades die Ausbildung von Schwimmern und Rettungsschwimmern wieder starten kann, da auch hier ein großer Rückstand aufzuholen ist.

Nur kleine Hilfeleistungen

Insgesamt verlief die Wachsaison bis auf wenige kleinere Hilfeleistungen ziemlich ruhig ab, so die Vereinsverantwortlichen. Auch wurden die Coronaauflagen von der Bevölkerung sehr gut umgesetzt. Die DLRG sei darüber froh, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Die Befürchtung, dass es durch die zum Teil unübersichtlichen Coronaauflagen mehr Badeunfälle an unbewachten Gewässern wie die Tauber komme, habe sich nicht bestätigt. Viele Wasserratten seien dem Appell der Wasserretter gefolgt und fröhnten dem Schwimmvergnügen ausgiebig im beaufsichtigten Freibad.

Neben der allgemeinen Badeaufsicht hatten die Retter der DLRG Königshofen auch immer ein Auge auf die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln und unterstützten die Besucher bei der Einhaltung. Wie auch die letzten Jahre, war die Basis der Zusammenarbeit mit dem städtischen Personal sehr partnerschaftlich und unkompliziert.

Für die aktive Teilnahme am Wachdienst der DLRG absolvieren die Wachgänger eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer und einen Erste-Hilfe-Lehrgang. Darüber hinaus seien sehr viele der DLRG’ler ausgebildete Sanitäter. Einige Wachgänger waren auch anderweitig im Einsatztrupp der DLRG Königshofen aktiv. Der Königshöfer Einsatztrupp deckt neben der Badewache auch rund um die Uhr den Wasserrettungsdienst von Gamburg bis in den südlichsten Main-Tauber-Kreis mit Strömungsrettern, Einsatztauchern, Wasserrettungshelfern und Sanitätern, sowie den Katastrophenschutz mit der Führungsgruppe ab. dlrg