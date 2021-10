Eltern und Kinder packten mit an

Oberlauda. Ausgelassene Stimmung und geschäftiges Treiben herrschten kürzlich beim Helferfest am Waldkindergarten „Wurzelkinder“ in Oberlauda. Ausgestattet mit Pinseln und Werkzeug machten sich die kleinen Handwerker gemeinsam mit ihren Familien und den Erzieherinnen ans Werk. Denn bevor der Winter anbricht, gibt es bekanntlich noch jede Menge zu tun – und dabei sind fleißige Hände und kreative Ideen in besonderem Maße gefragt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So galt es beispielsweise, den Bauwagen, der den Kindergartenkindern viel Platz für gemeinsame Gruppenaktivitäten bietet, für die kalte Jahreszeit mit Leinöl zu imprägnieren. Eine stabile Überdachung brauchte die neue Werkbank auch. Und während manche Eltern schon im Vorfeld mit der Planung der Werkbank beschäftigt waren, sorgten andere für die Verpflegung der fleißigen Truppe.

Auch die Kinder packten kräftig mit an und unterstützen die Eltern beim Arbeitseinsatz. © Stadtverwaltung

Währenddessen halfen die Kleinen emsig mit, denn jeder wollte die Großen beim Streichen, Bohren und Hämmern unterstützen. Dadurch lernten die jungen Helfer nicht nur, mit den verschiedenen Werkzeugen umzugehen, sondern auch, dass gemeinsames Anpacken viel Spaß macht. stv