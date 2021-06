Eltern und Großeltern sollen energisch für den Erhalt protestieren

Ist Lauda kinderfreundlich? Am Wochenende wollte ich mit meinem Enkel den Spielplatz Dr. Rudolf Wobser Straße/Ecke Altseestraße besuchen. Welche Überraschung: alle Spielgeräte waren abgeräumt, der Platz total leer.

Nach Recherchen stieß ich auf folgende Gerüchte: Aus finanziellen Gründen sollen der Platz stillgelegt und die hohen schattenspendenden Bäume gefällt werden. Was dann kommt? Die investorenfreundliche Stadtverwaltung spendiert dann wahrscheinlich einen günstigen Bauplatz für einen Wohnturm, der in interessantem Kontrast zum Kirchturm steht.

Wenn es hoch hinaus geht, scheint die Stadtverwaltung kein Bebauungsplan zu interessieren. Sie setzt sich über alles hinweg. So wie beim Klotz am Marktplatz, dem ein zusätzliches Geschoss genehmigt wurde, genau wie vor Jahren den Wohnblocks in der Wobserstraße.

Braucht man in Lauda Spielplätze? Die Kinder können doch an der Tauber spielen. Die haben keine Lobby und wehren sich nicht. Und ein grünes Plätzchen zwischen Häusern und Autos nimmt dem grüngefärbten Stadtrat seine Daseinsberechtigung, sonst würde er einem solchen Schildbürgerstreich nicht zustimmen.

Finanznot in Lauda? Für mich scheint das undenkbar. Haben doch die Anhänger des Bürgermeisters im Wahlkampf lautstark verkündet, dass er aus der Zeit, in der er noch Mitarbeiter für einen Staatssekretär in Stuttgart war, alle Fördertöpfe und die erforderlichen Zapfschläuche kennen würde, was er zum Wohle Laudas nutzen wolle. Fehlanzeige. An der Finanznot ist der vorherige Bürgermeister schuld, denn den Stadträten ist der unsinnige Schuldenturm für Schlachthofgelände und Bahnunterführung durchgerutscht, die konnten nur ja sagen.

Ich fordere alle Eltern und Großeltern, insbesondere vom Alten See und Ölberg auf, im Namen ihrer Kinder und Enkelkinder energisch für den Erhalt der Spielplätze zu protestieren.

