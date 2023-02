Elisabeth von Brunn feierte 100. Geburtstag

Lauda/Grünsfeld. Ihren 100. Geburtstag durfte am Mittwoch die ursprüngliche Grünsfelderin Elisabeth von Brunn feiern. Zu den zahlreichen Gratulanten im Seniorenheim „Lotte-Gerok-Haus“ in Lauda zählten unter anderem Bürgermeister Dr. Lukas Braun, der zu dem außergewöhnlichen Jubiläum neben einem Präsent zudem eine von ihm signierte Ehrenurkunde der Stadt Lauda-Königshofen überreichte.

Die Jubilarin wurde am 1. Februar 1923 als zweites von insgesamt drei Kindern in Grünsfeld geboren, wo sie ebenso wie ihre beiden Schwestern aufwuchs. Ihre Eltern waren Inhaber der Gastwirtschaft Brauerei Dörr, die später bis zum Jahr 2000 von den familiären Nachfahren übernommen und weiterbetrieben wurde. Elisabeth von Brunn, geborene Dörr, besuchte nach acht Jahren Volksschulzeit als 16-Jährige die Kochschule in ihrer Heimatstadt und danach die Haushaltsschule in Mosbach, ehe auch sie und ihr Umfeld dem Zweiten Weltkrieg heftig Tribut zollen mussten.

1943 wurde sie per Stellungsbefehl als Flakhelferin zum militärischen Dienst in die Aufnahmestation Wolfenbüttel sowie von dort aus nach Rendsburg und Leipzig eingezogen. 1945 flüchtete sie nach Tirol in den Raum Innsbruck. Von dort kehrte die damals 23-Jährige bei Kriegsende in einem 13-tägigen Fußmarsch über Bad Mergentheim und Königshofen nach Grünsfeld zurück. Von diesen Erfahrungen und Erlebnissen, die Elisabeth von Brunn offensichtlich stark beeindruckt und geprägt haben, erzählt sie immer wieder sehr angeregt.

1947 lernte sie den ebenfalls aus Grünsfeld stammenden Johann von Brunn kennen, mit dem sie zwei Jahre später in der gemeinsamen Heimatstadt den Bund der Ehe einging. Daraus resultierten die drei Söhne Harald (1950), Gosbert (1955) und Heribert (1958). 1983 wurde Gosberts Sohn und damit Elisabeth von Brunns Enkel Patrick geboren, aus dessen Ehe eine mittlerweile zweijährige Urenkelin entsprang.

Stolz erzählt die Jubilarin, dass sie als 35-Jährige den Autoführerschein gemacht – damals eher ungewöhnlich für Frauen – und daraufhin bis zur freiwilligen Rückgabe fünf Jahrzehnte lang besessen habe, um selbstständig mobil zu sein.

Auch von einigen tiefen, familiären Schicksalsschlägen ließ sich die jetzt 100-Jährige nicht ihren Lebensmut entkräften oder nehmen. „Ich kann sehr viel aushalten und aussitzen“, sagt Elisabeth von Brunn über sich. „Sie ruht in sich und hat darüber hinaus stets viel gearbeitet. So zum Beispiel in dem gastronomischen Familienbetrieb in Grünsfeld, „wo sie sehr gut gekocht hat“, ergänzt ihre Schwester Maria, die inzwischen ebenfalls in Lauda wohnt.

Dass sie auch in so hohem Alter geistig fit ist, zeigen die zahlreichen Aktivitäten, die Elisabeth von Brunn immer noch regelmäßig ausübt oder an denen sie betriebsam teilnimmt, wie etwa an den vielen Angeboten des „Lotte-Gerok-Hauses“, in dem sie seit 2008 wohnt. Dazu zählen Kegelspiele, Bingo, Gymnastik und regelmäßige Feiern sowie weitere Betätigungen, beispielsweise Häkeln und Stricken.

Eine ihrer großen Leidenschaften war die Gartenarbeit und -pflege – und ist es in bestimmtem Maße bis heute geblieben: Denn die hochbetagte Seniorin bewirtschaftet einige kleinere Hochbeete. Den zu erntenden Salat putzt sie jeweils selber und bringt ihn anschließend als eigene Spezialität in die Verpflegungsküche des Seniorenheims.

Und nach wie vor gehöre die Lektüre der Fränkischen Nachrichten zu ihren täglichen Gewohnheiten, hebt Elisabeth von Brunn extra hervor. Die FN schließen sich den sicherlich vielen Glückwünschen an. pdw