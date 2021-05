Diamantene Hochzeit feiern diesen Donnerstag die Eheleute Elisabeth und Wolfgang Weckesser in Lauda, die vor allem durch ihre früheren regen Vereinsaktivitäten vielen Menschen in der Region bekannt sind.

Elisabeth Weckesser, geborene Wagner, erblickte am 12. April 1936 in Mannheim das Licht der Welt. Nachdem ihr Vater Georg als Bahnbeamter immer wieder an verschiedenen Orten beruflich

...