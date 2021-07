Königshofen. Elf Kinder empfingen in Königshofen zum ersten Mal die Heilige Kommunion. Der Gottesdienst in der St. Mauritius Kirche wurde von Pfarrer Stefan Märkl sehr familiär gestaltet und von Larissa Rohm musikalisch umrahmt. Der feierliche Gottesdienst und das besondere Ereignis der Erstkommunion wird für alle Kinder sicherlich in schöner Erinnerung bleiben. Bild: Anna Möhler-Besserer

