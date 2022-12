Einstimmung auf das Weihnachtsfest

Lauda. Das Motto war Programm: „Endlich wieder Musik!“. Denn nach mehrjähriger Coronapause veranstaltete das Martin-Schleyer-Gymnasium wieder ein besinnliches Weihnachtskonzert in der hiesigen Aula. Organisiert durch die Musikfachschaft wurde ein buntes Programm aus Gesangs- und Orchesterbeiträgen geboten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung durch die Schülersprecher Anna Pineker und Philipp Christ, die überdies souverän und mitunter humorvoll durch das Programm führten, stimmte die Streicherklasse auf das Konzert ein. Mit der Unterstützung des Vororchesters der Musikschule präsentierten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5, die erst seit Schuljahresbeginn ihr Streichinstrument lernen, die traditionellen Weihnachtslieder „Alle Jahre wieder“ und „Oh, du fröhliche“.

Den Auftakt des Beitrags der Chorellos und der Gesangsklasse bildete ein Friedenslied des Komponisten Peter Schindler. Dieses kleine Friedenslied führe eindrücklich vor Augen, dass der Frieden nicht immer im Großen und auf der internationalen Bühnen verhandelt werde, sondern dass er als Quelle dem Kleinen, dem Unsichtbaren und Unsagbaren innewohnt und von dort aus seine größte Wirkung erzielen könne.

Mehr zum Thema Weihnachtsmarkt in Merchingen Genießen und Verweilen auf dem Lindenplatz Mehr erfahren Musikverein Schönfeld Premiere im Dorfgemeinschaftshaus geglückt Mehr erfahren

Unter der Begleitung von Antonia Koke (Querflöte) und Ida Fischer (Cello) sowie den Solisten Josefine Marie Thomas, Emily Günther und Matheo Lackner gaben die jungen Sängerinnen und Sänger ein Kompendium aus modernen und traditionellen Weihnachtsliedern wieder.

Für ein musikalisches Feuerwerk sorgte im Anschluss das Schulorchester mit Händels „Feuerwerksmusik“ und dem amerikanischen Weihnachts-Pop-Klassiker „Let it snow“, bevor Solistin Franziska Renner das Publikum mit der Ballade „When you believe“ in das Filmmusikgenre entführte. Die Weihnachtsgeschichte im Fantasy-Setting präsentierte der Musikkurs der Jahrgangsstufe mit Chris de Burghs „A Spaceman Came Travelling“, gefolgt von der musikalischen Darbietung des bekannten Weihnachtslieds „Stille Nacht“ durch den Musikkurs der Jahrgangsstufe 2.

Vom grauen Winterblues wollte der Mittel- und Oberstufenchor die Gedanken des Publikums hinweg tragen. Sie präsentierten das poetische Lied „Winter Branches“ – zusammen mit Kira Kneis am Chello - sowie „O holy night“, ein ursprünglich französisches Weihnachtslied aus dem 19. Jahrhundert.

Nach dem stimmungsvollen Abschluss aller Beteiligten durch die gemeinsame Darbietung der traditionellen Weihnachtslieder „Dona Nobis Pacem“ und „Tochter Zion“ lobte Schulleiter Dr. Jürgen Gernert die musikalischen Darbietungen des Abends unter der musikalischen Leitung von Claudia Heidrich, Teresa Schmid, Stephanie Schulz-Thierbach, Sabine Ultes und Manja Huber. Zudem zeigte der Abend, wie entbehrungsreich die vergangenen Coronajahre gewesen seien, fügte Gernert hinzu und resümierte, dass das Weihnachtskonzert als Beispiel „unserer funktionierenden Schulgemeinschaft“ gelte.

Zum Abschluss des Abends organisierte die SMV im Schulhof bei einem kleinen Weihnachtsmarkt einen gemütlichen Ausklang für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Gäste. msg