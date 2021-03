Einfach vorbildlich

Wohl jeder kennt das: Irgendwo am Straßenrand liegen leere Getränkeflaschen und Papiertüten vom Schnellimbiss. Von Zigarettenstummeln gar nicht zu reden. Achtlos weggeworfen. Abfalleimer in der Nähe von Spielplätzen quellen über, drum herum steht weiterer Müll. Aus dem Auge aus dem Sinn – irgendwer wird das schon entsorgen, scheint sich so mancher Zeitgenosse zu denken.

AdUnit urban-intext1

Dass dies ein großes Problem für die Umwelt ist, sollten auch solche Müllsünder wissen. Nur ihnen scheint das schlicht egal zu sein. Im Gegensatz zu den Schülern der Turmbergschule Königshofen, die in den Sportstunden aktiven Umweltschutz betreiben. Ein Beispiel, das Respekt verdient und gerne Schule machen darf.

Warum müssen Kinder den Dreck von Erwachsenen wegräumen? Warum können die Verursacher nicht einfach ihre Flaschen und Tüten, die leeren Pizzakartons und die vollen Windeln mit nach Hause nehmen, statt sie in die Pampa zu werfen?

In den eigenen vier Wänden würde man ja auch den Mülleimer nutzen und nicht einfach alles auf dem Fußboden „entsorgen“.

AdUnit urban-intext2

Wieso dann in der Natur? Sind die Verursacher wirklich nur zu faul, wie die Kinder vermuten, oder mangelt es am Respekt?

Bei der tollen Aktion der Grundschüler für eine saubere Landschaft sind schon einige Müllsäcke zusammen gekommen, die nun über die Schule entsorgt werden.

AdUnit urban-intext3

Die fleißigen Grundschüler in Königshofen machen uns vor, wie es geht. Sie wollen eine saubere Landschaft.

AdUnit urban-intext4

Dieses Vorbild sollte Ansporn für alle sein, vernünftig mit unserer Umwelt umzugehen.