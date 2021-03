Kann man vielleicht auch mal etwas positiv sehen? Wir haben nicht erst 10 000 Impfungen im Kreisimpfzentrum in Bad Mergentheim, sondern schon. Im Leserbrief von Herrn Sohns aus Beckstein ist von mündigen Bürgern die Rede, mit denen man ehrlich und objektiv umgehen soll, genauso wie die Grundrechenarten beherrscht werden. Was für mich jetzt nicht nachzuvollziehen ist, denn in dem Leserbrief ist nur vom Kreisimpfzentrum Bad Mergentheim die Rede.

Bevor das Kreisimpfzentrum geöffnet hat, waren Bürger von Creglingen/Weikersheim/Bad Mergentheim im Impfzentrum in Rot am See, Altenheime wurden vom Impfteam aus Rot am See, Bürger aus Lauda-Königshofen wurden in Mosbach, eine Berufsgruppe aus Bad Mergentheim wurde in Öhringen, Bürger aus Külsheim/Wertheim wurden in Heilbronn, russische Bürger wurden in ihrer Botschaft geimpft.

Auch wenn Ärzte demnächst erst anfangen mit impfen, es gibt rund 200 Haus- und Fachärzte im Main-Tauber-Kreis, selbst wenn davon nur die rund 90 Hausärzte impfen, 20 mal pro Woche, ist das eine ganze Menge.

Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ich nicht alle Personen kenne, die bisher geimpft wurden, und auch nicht alle Möglichkeiten des Impfens kenne, sind dies hier doch relativ viele Personen, die im Main-Tauber-Kreis sich schon haben impfen lassen, diese wurden in der Berechnung von Herr Sohns alle nicht mitberechnet.

Ich selbst war diese Woche im Kreisimpfzentrum in Bad Mergentheim und kann aus Erfahrung sagen, es war ein reibungsloser Ablauf und ich finde es lobenswert, wie toll man sich um jeden Einzelnen kümmert. Genauso finde ich, dass das Gesundheitsamt in Tauberbischofsheim, die Abstrichstelle in Bad Mergentheim, das Schnelltestzentrum in Bad Mergentheim und unser Erster Landesbeamter Christoph Schauder einen guten Job machen. Danke.