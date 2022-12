Eine bewegende Reise durch Raum und Zeit

Königshofen. Mit Rentier Rudolph an den Nordpol, auf Zeitreise ins Land der Dinosaurier, bis nach Hawaii und über die Wolken: Auf eine absolut bewegende Reise nahmen die Kinder und Jugendlichen des Turnvereins Königshofen die zahlreichen Zuschauer mit, die zur Weihnachtsfeier mit Turnschau in die Tauber-Franken-Halle gekommen waren. „Endlich kann unser Nachwuchs wieder zeigen, was er in seinen Übungsstunden gelernt hat“, freute sich Oberturnwartin Gerlinde Hönig, die durchs Programm führte.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ging es wieder besonders stimmungsvoll zu: Ein weihnachtliches Trompetensolo von Cristin Leber zu Beginn, ein Päckchen verteilender Nikolaus in roter Robe am Ende und zwischendrin absolut kreative Auftritte erfreuten die Zuschauer und -innen.

Gleichwohl schlug Vereinsvorsitzende Waltraud Grünewald bei der Begrüßung auch nachdenkliche Töne an: Die Energiekrise bereite dem Verein große Sorge, da er selbst für die Heiz- und Stromkosten in der vereinseigenen Turnhalle aufkommen müsse. „Hier gibt es leider keinerlei Zuschuss, weder von der Kommune noch von sonst einer Organisation.“ Glücklich könne sich jeder Verein schätzen der kostenlos eine städtische Halle nutzen darf. Umso wertvoller ist wohl das große Engagement der vielen Ehrenamtlichen, ohne die der Verein zusammenbrechen würde.

Wie vielfältig dieses ist, wurde nicht zuletzt bei der Turnschau deutlich: Die Namen zahlreicher Trainerinnen, Übungsleiter, Helferinnen und Assistenten wurden da genannt. Schließlich werden die Kinder in der Übungsstunde nicht nur beschäftigt, sie werden mit viel Wissen und Einsatz angeleitet, gesichert, ermutigt und unterstützt. „Wertvolle Stützen des Vereins“, seien sie, so Grünewald. Sie dankte aber auch den vielen anderen Helfern, die bei Aufbau und Einkauf, an der Theke und an der Musikanlage, beim Gerätetransport und Schmücken, am Büchertischs und Glücksrad des Jugendvorstands oder am Trainingskleidungs-Basars geholfen hatten.

Dann startete die bewegende Reise. 16 Gerätturnerinnen, 14 bis 20 Jahre alt, hatten sich das Thema Afrika ausgesucht. Gekonnt zeigten sie am Stufenbarren in Zweier- oder Vierergruppen verschiedene Elemente, kombinierten diese mit Übungen am Boden und wurden dafür mit viel Applaus bedacht.

„Welcome to the Wonderland“ hieß es bei der SGW/TGW-Gruppe, die eine mit Sprüngen und Drehungen gespickte Tanz-Choreografie präsentierte, die wahrlich wundervoll war!

Ins Land der Dinosaurier begaben sich die Jungs im Kindergartenalter. Um an das Ziel zu gelangen mussten viele Hindernisse überwunden und durchklettert werden. Über 20 Mädchen ab der vierten Klasse begaben sich auf Europareise. Nach einem Tanz mit Turnelementen ging es ans Trampolin – schließlich mussten zwischen den Ländern ganz schön große Entfernungen zurückgelegt werden.

Zu karibischen Klängen turnten die neun- bis zwölfjährigen Gerätturnerinnen am Schwebebalken und Boden. Gekonnt zeigten sie auf dem nur zehn Zentimeter breiten Gerät Drehungen, Sprünge, Räder und Handstände.

Das Wolkenland war das Ziel der Mädchen im Kindergartenalter. Sie steuerten verschiedene Wolken an, die zum Hüpfen, Winken und zum Ausruhen einluden.

Im hohen Norden unterwegs waren die jüngsten Gerätturnerinnen (5 bis 9 Jahre): Als Weihnachtswichtel brachten sie viele bunte Päckchen mit und zeigten an Bank und Boden, warum sie als fleißig gelten. Mit einer

Pyramide endete ihre Vorführung. Ganz schön voll wurde es anschließend auf Hawaii. 30 Mädchen aus der ersten bis dritten Klasse – die größte Gruppe – verbreiteten mit Reifen, Baströckchen und viel Schwung echten Südsee-Zauber.

Mit Leuchtstäben kamen die „Kinder aus aller Welt“ in die bereits dunkle Halle. Die Jüngsten wurden von den Mamas und Papas unterstützt, um über die Bänke zu balancieren. Beeindruckt von den vielen Zuschauern und der ungewohnten Umgebung war dies auch notwendig!

An den Nordpol ging es bei den Buben der ersten bis fünften Klasse. Rudi, das Rentier begeisterte mit seiner roten Nase und den weißen Kulleraugen alle Zuschauer, denn es konnte balancieren, hüpfen und kraftvoll ins Trampolin springen. Dass die Jungs diesmal sehr in der Unterzahl waren, lag am parallel stattfindenden Wettkampf der Gerätturner.

Auch die Leichtathleten konnten ihre Aufführung krankheitsbedingt nicht präsentieren.

Wie viele Kinder der TV in Bewegung bringt, wurde dennoch deutlich – vor allem am Ende, als alle Übungsleiterinnen und Übungsleiter mit den über 200 Kindern zum Lied „Wir tragen das Licht“ und kleinen Lichtern in die Halle einzogen. Eine feierliche Stimmung, die auch der Nikolaus zu schätzen wusste. tvk