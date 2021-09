Einbruch in vier Firmengebäude

Lauda. Einbrecher machten in der Nacht auf Dienstag Lauda-Königshofen unsicher. Unbekannte Täter stiegen in gleich vier Firmen ein. In der Bahnhofstraße wurde ein Fenster eines Firmengebäudes gewaltsam geöffnet und das Innere durchsucht.

Dabei machten sich die Täter auch am Inventar zu schaffen und hinterließen Schäden, bevor sie mit ihrem Diebesgut in bislang unbekannter Höhe den Tatort verließen.

Im Käppeleweg drangen Einbrecher in eine Bäckerei und ein Malergeschäft ein.

In der Tauberstraße stiegen Unbekannte in ein Gebäude einer Maschinenfirma ein. Auch in diesen drei Firmen wurden die Räume durchsucht und Diebesgut in noch nicht bezifferter Höhe entwendet. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die zwischen Montagabend und Dienstagmorgen rund um die Bahnhofstraße, den Käppeleweg und die Tauberstraße verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, sollen sich bei der Kriminalpolizei Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/810 melden.