Einbruch in Metzgerei-Filiale in Königshofen

Königshofen. Unbekannte brachen zwischen Montagvormittag gegen 10.30 Uhr und Dienstagmorgen gegen 5.45 Uhr in eine Metzgereifiliale in der Gewerbestraße in Königshofen ein. Sie gelangten in das Gebäude, verwüsteten den Ladenbereich und entwendeten verschiedene Wurstwaren mit einem Wert in dreistelliger Höhe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 bis 3000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sollen sich beim Polizeiposten Lauda-Königshofen, Telefon 09343/62130, melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1