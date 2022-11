Ein Zeichen gegen Krieg und Gewalt

Königshofen. Der Volkstrauertag und das damit verbundene Gedenken an die Millionen Menschen, die ihr Leben durch Krieg und Gewalt verloren haben, ist nach dem sonntäglichen Gottesdienst für die Königshöfer ein Selbstverständnis. Neben der Ehrenwache der Feuerwehr, den Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine, dem Musikverein Trachtenkapelle und dem katholische Kirchenchor St. Mauritius, war auch eine Abordnung der Reservistenkameradschaft, des Abgesetzten Technischen Zuges Löffelstelzen zum Friedhof am Fuße des Turmbergs gekommen. Immerhin zwei der sechs Königshöfer Stadträte, Anja Günther und Herbert Bieber, dokumentierten mit ihrer Anwesenheit ihre persönliche Einstellung zu dieser Gedenkveranstaltung, die Hubert Deckert als Sprecher der örtlichen Vereine, technisch organisiert hatte. Bürgermeister Dr. Lukas Braun und Christiane Schäffner trugen die Redebeiträge und Gebete vor.

Dr. Braun nahm einen Auszug aus einer Rede des ehemaligen Reichstagspräsidenten Paul Löbe auf, die Löbe 1922 gehalten hatte und aus der seither immer wieder zitiert wurde: „Leiden zu lindern, Wunden zu heilen, aber auch Tote zu ehren, Verlorene zu beklagen, bedeutet Abkehr von Hass, bedeutet Hinkehr zur Liebe, und unsere Welt hat die Liebe not.“ Er erinnerte aber auch an den Philosophen Emmanuel Kant, der 1795 sein Werk „Zum ewigen Frieden“ veröffentlicht hat. Als Resümee zog Dr. Braun, dass es viel weniger Kriege auf dieser Welt gebe, würden die Verantwortlichen als erste in die Schützengräben gehen müssen.

Für die katholische Seelsorgeeinheit trug Christiane Schäffner ihre Gedanken zum Volkstrauertag vor. „Sag mir, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben?“, aus dem von Marlene Dietrich in deutscher Version bekannt gewordenen Anti-Kriegssong, den der US-Amerikaner Peter Seeger 1955 geschrieben hatte, zitierte sie entsprechend Textpassagen, die nicht nur im Hinblick auf den Ukraine-Konflikt nichts von ihrer Aktualität verloren haben. Sie erinnerte, wie auch Dr. Braun zuvor, daran, dass es in diesem Krieg ukrainische und russische Opfer gebe und auch wir tausende Kilometer entfernt, die Auswirkungen spüren und verkraften müssen. In ihrem Gebet brachte die Mitarbeiterin der Seelsorgeeinheit, die von allen mitgetragene Hoffnung zum Ausdruck, dass man als Christ immer daran glaubt, diese Welt werde einmal eine Solidargemeinschaft ohne Krieg und Gewalt.

Wie gewohnt wurde das Gedenken ebenso in würdiger Weise vom Königshöfer Musikverein Trachten-kapelle und dem katholischen Kirchenchor St. Mauritius durch Musik- und Gesangsbeiträge bereichert. bege