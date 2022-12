Schenkt man der Bahnsprecherin Glauben, erfüllen die Haltestellen entlang der Frankenbahn zwischen Osterburken und Lauda bei den aktuellen Verkehren und bei der Verkehrssicherheit die aktuellen Anforderungen. Daher gebe es für den Konzern derzeit auch keine Notwendigkeit für infrastrukturelle Investitionen. So weit so gut – oder auch nicht. Denn just zu dem Zeitpunkt, als die Pressestelle der Deutschen Bahn eine FN-Anfrage beantwortete und die Hoffnungen auf rasche und dringend erforderliche bauliche Verbesserungen in Königshofen, Wölchingen, Eubigheim und Rosenberg im Keim erstickte, lief vom gleichen Unternehmen eine Meldung über den Ticker. Und die dürfte bei vielen potenziellen Bahnfahrern hier im ländlichen Raum wie ein Schlag ins Kontor ankommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Die DB legt bis Ende des Jahres einen Spurt für mehr Komfort und Barrierefreiheit an den Bahnhöfen ein. Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr investiert sie 1,6 Millionen Euro in kleine, aber wirkungsvolle Verbesserungen an rund 60 Stationen in Baden-Württemberg, die für die Bahnkunden sofort sichtbar sind.“ Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart und einige Oberzentren – die meisten dieser Maßnahmen werden in Ballungsräumen durchgeführt.

© siehe Bildtext

Einmal mehr tritt die Deutsche Bahn den Beweis an, dass ihr die Situation auf dem flachen Land schnurzegal zu sein scheint. Denn wer behauptet, die Haltestellen entlang der Frankenbahn erfüllten die Anforderungen, hat jeglichen Blick zur Realität verloren. Deshalb darf sich das Unternehmen, ebenso das Verkehrsministerium, nicht mehr wundern, wenn künftig die Zahl jener, die das eigene Auto stehenlassen und aufs Gleis wechseln, immer weiter abnimmt. Trotz voranschreitenden Klimawandels sollte man für all jene Verständnis aufbringen, die die Bahn in diesem Abschnitt aufgrund ihres miserablen Gesamtzustandes meiden.