Ein „Ortsgendarm“ mit Herz und Verstand

Lauda. Ein Ortsgendarm war in früheren Jahren nicht nur für die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung zuständig, sondern vor allem für die Verbreitung von Nachrichten und Neuigkeiten. Besonders Letzteres betrachtet Werner Stephan auch heute noch als seine Hauptaufgabe. Dabei hat er seine unnachahmliche Art im Laufe der Jahre immer weiter entwickelt. „Bekanntmachung! Ich und mein Bürgermeister“ wurden zu seinem Erkennungszeichen bei seinen jährlichen Auftritten am Fasnachtssonntag auf dem Rathausbalkon.

1989 hat er diese Aufgabe von Klaus Schneider übernommen und ist somit im 33. Jahr, ein typisches närrisches Jubiläum. Aus der großen Politik hat er sich immer herausgehalten, das überließ und überlässt er gern anderen. Werner Stephan hat seine Themen ausschließlich in der engeren Umgebung gesucht und gefunden. Sein Erfolg hat ihm dabei Recht gegeben. Die notwendige „Inspiration“ hat er oft bei Veranstaltungen vor Ort bekommen, in den Ortschaften, auf Versammlungen, Fremdensitzungen oder auch bei lokalpolitischen Entscheidungen im Rathaus.

Viele brisante Themen

Und da hat sich in den Jahren einiges angesammelt, auch mit hohem Wellenschlag, wie zum Beispiel die Kasernenschließung, die neue Bahnunterführung in Lauda, die Ortsumgehung mit Bahnübergang in Königshofen, die L 511 zwischen Oberlauda und Heckfeld, die Wiederaufbereitungsanlage in Gerlachsheim oder der Rückzug von Bahn und Post aus der Fläche.

Eine klare Meinung hat er zur Corona-Pandemie: Impfen und etwas Disziplin hilft der gesamten Bevölkerung und lässt auf eine „normale“ Fasnachtssaison 2022/23 hoffen. Die aktuelle politische Lage in Osteuropa spricht er nicht an, sein Kopfschütteln spricht dagegen Bände.

Werner Stephan hat in vielen Jahrzehnten aber nicht nur den „Ortsgendarmen“ markiert, er bildete unter anderem 1980 zusammen mit seiner Frau das Prinzenpaar, von 1982 bis 1989 war er Zeremonienmeister, von 1989 bis 2003 Vizepräsident, 26-mal in der Bütt und 38-mal Elferratstänzer. Sein Sohn Marcel bildete mit seiner Frau Katrin 2011 das Prinzenpaar und Sohn Marco ist in Oberlauda ein aktiver „Rootz“.

Eine närrische Familie also – und das aus Überzeugung, Strumpfkappen eben und das im positivsten Sinn.