Ein neues hochwertiges Domizil

Messelhausen. Vor dem Hintergrund der neuen Feuerwehrbedarfsplanung traf sich die CDU-Fraktion des Gemeinderats mit der Feuerwehr. Nachdem man sich bereits mit der Feuerwehrspitze um Stadtkommandant Christian Schulz und in Königshofen ausgetauscht hatte, machte sich die Abordnung jetzt ein Bild vom neuen Feuerwehrgerätehaus in Messelhausen.

„Die Abteilung Messelhausen verfügt über moderne, zeitgemäße Räume, Umkleidemöglichkeiten, einen Schulungsraum oder auch ein neues Gerätehaus für das neue Fahrzeug der Wehr“, so Fraktionsvorsitzender Marco Hess. Wichtig sei, so Stadtrat Werner Faul, dass die vorgegebenen Rettungszeiten eingehalten werden können. Zuwachs bekam die Wehr in Messelhausen jüngst auch durch Neueintritte nach einem Wohnhausbrand im Dorf.

Stadträtin Dorothee Walter begrüßte das neue Domizil der Wehr. Wer die alten Gegebenheiten noch kenne, könne von einem Quantensprung sprechen.

Stadtrat Ulrich Stier dankte den Messelhäuser Aktiven für den ehrenamtlich Einsatz. Mit mehreren tausend Stunden Arbeitsleistung habe die Abteilungswehr sich ausgesprochen stark eingebracht. Daneben gelte sein Dank auch für den unermüdlichen und teils gefährlichen Einsatz. cdu

