Ein ganzes Dorf wird in Geiselhaft genommen

Dass die städtebauliche Abnahme der Abfallaufbereitungsanlage durch das Landratsamt „erfolgreich“ sein würde, stand für uns immer außer Zweifel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

War die Anlage doch von Anfang an genau so gewollt, und hatte man mit vereinten Kräften (StV, LRA, RP und Gerichte) den lästigen Widerstand der Gerlachsheimer Bevölkerung doch auch sehr „erfolgreich“ niedergemacht. Der Weg (durch die enge Ortsdurchfahrt von Gerlachsheim) stand also offen.

Schon der Verkehr, den der Bau der Festung in den Pfützenäckern verursachte, war gewaltig. Nun aber geht es erst richtig los!

Der Probebetrieb beginnt mit dem Erdtransport von einer Baustelle in Wertheim. Großzügig, verständnisvoll und selbstlos kündigt die Firma Konrad Bau an, zu überlegen, ob nicht die Laster „nur“ vollbeladen durch Gerlachsheim fahren und leer dann den Weg über Grünsfeld zurück nach Wertheim nehmen. Und die 1300 Tonnen Material (50 Fahrten) könnten an einem Tag gefahren werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Firma verteilt die Fahrten aber gnädigerweise auf zwei Tage. Sollen wir dafür gar noch dankbar sein?

Wir fühlen uns von dieser Firma in Geiselhaft genommen.

Am Donnerstag haben die Fränkischen Nachrichten es angekündigt. Und am selben Tag noch, während wir dies schreiben, rollen bereits die Schwerlasttransporter mit Anhänger durch Gerlachsheim. Fortsetzung der Methode: Ohne Rücksicht Fakten schaffen.

Ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für die Menschen in Gerlachsheim.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Und bald werden auch die Lkw der restlichen Baufirmen der Region hier abliefern und abholen. Das Zeug (genehmigt sind 155.000 t) muss ja gemäß BImSch-Genehmigung in Jahresfrist auch wieder weg.

Beim „Runden Tisch“ hatte man sich übrigens darauf geeinigt, der Neutralität halber von „Aufbereitungsanlage“ zu sprechen. Die Berichterstattung der FN hat sich jahrelang an diesen Sprachgebrauch gehalten.

Nun aber übernimmt sie galant die Diktion der Firma und spricht nur noch von „Bodenverbesserungsanlage“.

Wir finden es vielsagend und bedauerlich, dass die FN sich unkritisch diesem verharmlosenden Sprachgebrauch einer Firma anschließt, ist der Begriff doch ein Euphemismus und Etikettenschwindel.

Geschäftsführer Köhler sagte bei einer Bürgerversammlung auf die Frage, warum er diesen Begriff gebraucht, obwohl das Landratsamt eine „Abfallaufbereitungsanlage“ genehmigt hat (BImSch-Genehmigung vom 22. Juni 2018): „Das klingt halt besser!“

Und auch wenn die Firma immer nur von Boden spricht, den sie „verbessern“ will (verbessern kann man übrigens nur, was nicht gut ist), genehmigt zur Verarbeitung in der Gerlachsheimer Anlage sind außer Boden auch „Sande aus der Wirbelschichtfeuerung, Abfälle aus der Lagerung und Vorbereitung von Brennstoffen für Kohlekraftwerke, Gießformen und -sande, Gemengeabfall vor dem Schmelzen, Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Strahlmittelabfälle, Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen, Bitumengemische, Gleisschotter, Baustoffe auf Gipsbasis, Schlämme aus der Wasserklärung, Abfälle aus der Kanalreinigung, Sonstige Abfälle, …“ (BImSch-Genehmigung S.1f). Wer bei all dem die Abfallaufbereitungsanlage eine „Bodenverbesserungsanlage“ nennt, versucht, die Bevölkerung für dumm zu verkaufen.

Wenn Konrad Bau glaubwürdig sein wollte, sollte die Firma alle Abfallarten, die nicht Boden sind, streichen.

In Zeiten, als er noch nicht sicher sein konnte, dass er bauen darf, hat Geschäftsführer Köhler die Streichung von Abfallarten öffentlich für möglich gehalten. Davon ist nun aber schon lange nicht mehr die Rede. Hier könnte die Firma ein Zeichen setzen!

Und noch etwas wäre schön: Wenn Frau Reutter, Mitglied der Geschäftsleitung, die Tempo 30-Regelung in der Würzburger Straße wirklich gut findet, könnte sie ihren Fahrerinnen und Fahrern mal warm ans Herz legen, sich an diese Geschwindigkeitsbeschränkung auch zu halten.